Fuertes erupciones solares causan tormentas que afectan las comunicaciones en la Tierra

–El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó imágenes de las dos erupciones solares este 10 y el 11 de mayo de 2024. Las imagenes muestran un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta el material extremadamente caliente en las erupciones (Fotos NASA/SDO).

El Sol emitió dos fuertes erupciones solares, alcanzando su punto máximo a las 9:23 p.m. ET del 10 de mayo de 2024 y a las 7:44 a.m. ET del 11 de mayo de 2024. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA , que observa el Sol constantemente, capturó una imagen del evento.

Estas erupciones causan variaciones en el viento solar que golpea la magnetosfera de la Tierra, la envoltura protectora del campo magnético de la Tierra y afectan especialmente las comunicaciones. Alteran, concretamente, los sistemas de navegación terrestres como el GPS y provocan perturbaciones en infraestructura como la red eléctrica y las comunicaciones por radio y satélite.

Las erupciones solares son poderosas explosiones de energía. Las llamaradas y erupciones solares pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes de energía eléctrica, las señales de navegación y representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

Las bengalas se clasifican como bengalas de clase X5.8 y X1.5, respectivamente. La clase X denota las llamaradas más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza.

Coronal mass ejections (CMEs) are giant clouds of solar particles laced with magnetic fields that escape from the Sun. These giant clouds can travel anywhere in the solar system, including to us here on Earth. pic.twitter.com/HiuoTtSe3W

La NASA explica sobre el video: Hay dos cosas que llamamos erupciones solares: llamaradas solares y eyecciones de masa coronal (CME). A menudo ocurren juntos, pero no siempre. Las llamaradas solares son intensos destellos de luz, resultado de la reorganización abrupta de los complejos campos magnéticos del Sol.

Y sobre la fotografía: Las llamaradas solares nos llegan rápidamente: la luz sólo tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Debido a que las CME están formadas por partículas, pueden tardar días en llegar hasta nosotros. Pero cuando lo hacen, pueden encender la aurora.

These particles follow Earth’s magnetic field lines as they dive into our atmosphere in a “ring” around the poles called the auroral oval. pic.twitter.com/xT4U7SG3Tq

When a CME collides with Earth’s magnetic field, it can dump solar particles into near-Earth space.

Sobre este video, la NASA señala:

«Las llamaradas solares nos llegan rápidamente: la luz sólo tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Debido a que las CME están formadas por partículas, pueden tardar días en llegar hasta nosotros. Pero cuando lo hacen, pueden encender la aurora».

Con relación a la fotografía precisa: «Cuando una CME choca con el campo magnético de la Tierra, puede arrojar partículas solares al espacio cercano a la Tierra. Estas partículas siguen las líneas del campo magnético de la Tierra mientras se sumergen en nuestra atmósfera formando un “anillo” alrededor de los polos llamado óvalo auroral».

Powerful, repeated eruptions like those we’ve had recently can widen the auroral oval, pushing aurora to lower latitudes. Last night, northern lights were reported as far south as the Bahamas!

Traducción grafica 1: Las partículas entrantes chocan con los gases de nuestra atmósfera, provocando que se calienten y brillen: la aurora. Los colores dependen del tipo de gas y su altitud. El oxígeno brilla en rojo o azul; El nitrógeno puede ser verde, azul o rosa. Crédito de la imagen: NASA/Aurorasaurus.

Traducción gráfica 2: Erupciones poderosas y repetidas como las que hemos tenido recientemente pueden ampliar el óvalo auroral, empujando la aurora a latitudes más bajas. ¡Anoche se informó de auroras boreales hasta en el sur de las Bahamas! Aquí está la vista de anoche desde Bear Lake, Utah. Crédito: NASA/Bill Dunford

Este viernes 10 de mayo, el Sol emitió una fuerte llamarada solar, que alcanzó su punto máximo a las 2:54 am. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA , que observa el Sol constantemente, capturó una imagen del evento.

El área inferior derecha del Sol, mostrada en dorado y sobre un fondo negro. Hay algunos bucles que caen en cascada desde el Sol. Hacia el centro hay un área blanca brillante: la llamarada solar.

—

Why do we get auroras on Earth after eruptions occur on the Sun? A thread. ?

??????

(Images:

Left: a solar flare captured by NASA’s Solar Dynamics Observatory.

Right: Aurora seen from Lummi Island, Washington, at 10:54 p.m. PT on May 10, 2024. Credit: Jeff Carter) pic.twitter.com/0seln79n0p

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 11, 2024