Siguió temblando en la Costa Caribe colombiana; el sismo más fuerte alcanzó magnitud de 5.3; también se registró un temblor de 6.4 en Costa Pacífica de México

–La costa Caribe colombiana siguió siendo sacudida este domingo por sismos, en una escalada que se inició la noche anterior cuando se registraron dos movimientos telúricos, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 4.2. Esta mañana se produjo el más fuerte. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 5.3, pero por fortuna no se reportan consecuencias, tan solo el susto entre la ciudadania. Los municipios mas cercanos al epicentro son Dibulla, a 72 km, Riohacha a 75 km, y Manaure a 116 km.

Este fuerte duro movimiento de tierra se registró a las 5 y 19 minutos de la mañana, a una profundidad superficial de 30 kilómetros en el mar, en la misma zona en el que se produjo a las 8:01 de anoche, de magnitud 4.2, esto es, en el mar frente a la costa de la Guajira, no muy lejos de Rioacha, la capital departamental. Los municipios más cercanos fueron los mismos: Dibulla, Riohacha y Manaure.

Posteriormente, a las 6 y 25 de la mañana, se sintió el segundo sismo, pero de menor fuerza. El informe del Servicio Geológico precisa que tuvo una magnitud de 2.5, con epicentro en la misma región, en el mar Caribe, a una profundidad superficial menor de 30 kilómetros.

Más temprano, a las 3:01 a.m. se produjo un sismo de magnitud 2.3, con epicentro en Piedecuesta, Santander; un segundo, a las 3 y 22 de 3.1 en el municipio de Los Santos, en el mismo departamento; un tercero de magnitud 2.3, a las 5 y 57 a.m., en el municipio de Lenguazaque, en Cundinamarca y un cuarto, de 2.4, a las 5 y 58 a.m., en Zapatoca, también Santander.

También esta mañana se registró un sismo de magnitud 6.4 en la Costa Pacífica de México. Concretamente se produjo a las 6 y 39 a.m. y el epicentrro se localizó en Brisas Barra de Suchiate, en zona limítrofe con Guatemala.