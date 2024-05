Boeing aterriza de emergencia con un motor en llamas

–Un avión Boeing con 468 pasajeros a bordo se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que su motor se incendiara apenas cuando despegaba de la pista en la ciudad de Macasar, en la isla indonesia de Célebes.

La aeronave, de la línea aérea Garuda Indonesia, transportaba a peregrinos a la ciudad de Medina, en Arabia Saudita, con destino a La Meca. No se reportaron heridos.

En videos publicados en las redes sociales se puede ver al Boeing 747-400 con el motor envuelto en llamas justo cuando sus ruedas se despegaban de la pista.

Terra Avia on ops for Garuda Indonesia Boeing 747-400 (ER-BOS, built 2001) experienced a brief engine fire during take-off rotation from runway 21 at Makassar-Intl Airport(WAAA), Indonesia. The pilots of flight #GA1105 to Madinah continued the climb-out, entered a holding pattern… pic.twitter.com/6zAjxQunRe

