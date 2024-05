Petro defiende a la «primera línea», afirma que no son terroristas y habla de la juventud como fuerza transformadora de la sociedad

–En su encuentro con los jóvenes de todo el país, en el marco de la Sesión Conjunta con Consejeros de Juventud, Plataformas de Juventud y Jóvenes en Paz realizada en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, volvió a referirse al estallido social en Colombia y a la participación de los jóvenes de la llamada «primera línea».

Afirmó que «no eran terroristas, como algunos medios de comunicación los etiquetaron, sino que protestaban por su derecho a vivir».

Por ello, instó a los jóvenes a luchar por una sociedad más equitativa y a no conformarse con las formas tradicionales de la política que perpetúan la exclusión.

“Una fuerza juvenil delante de la sociedad, es una fuerza que transforma la sociedad» sostuvo el mandatario y añadió:

«Luego, ser jóvenes y estar frente a la sociedad, no contra sino llevándola en el arte, la poesía, en la danza, en la pintura, en las matemáticas, en la ciencia, en la danza, en el canto como aquí, etc., en la política, en la acción social, en la decisión».

El presidente se cuestionó: “¿Cuál es el papel de la juventud en este momento?» y respondió:: “Yo creo, humildemente, que es el de luchar, el de juntarse, el de pensar y el de actuar».

De otro lado, el presidente advirtió que en Colombia «hay una élite que ha condicionado una sociedad de la exclusión» y en ese contexto advirtió que incluso a él lo tratan de excluir.

«¿Por qué me tratan como me tratan? Porque consideran que soy un igualado, que no merece ser tratado como los demás presidentes de Colombia, me tratan como un excluido. ¿Eso no es lo mismo que le pasa a los jóvenes en una barriada popular? ¿No es lo mismo que le pasaba a la… pic.twitter.com/hif1vLZCDY

