    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 25 de febrero de 2026 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 25 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7277 – La 5ta 3 – Tarde 6357 – La 5ta 5

    Culona
    Día 9600 – Noche

    Astro Sol
    8992 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    8463 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 5809 – La 5ta 6 – Noche 9117

    Chontico
    Día 2965 – La 5ta 4 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1797 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 4964 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 187 – Noche

    Play Four
    Día 1220 – Noche

    Samán
    Día 1743

    Caribeña
    Día 5172 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 7720 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 7016 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3481 – La 5ta 0 – Tarde 9029 – La 5ta 8

