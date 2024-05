Cargos a oficial de Unidad Nacional de Protección por el caso de la narcocamioneta de esta entidad

–Por presunta omisión injustificada en el cumplimiento de sus deberes como oficial de protección, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Christian Páez Pinzón al no reportar la entrega a un particular de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, vehículo que posteriormente fue incautado cuando transportaba un alijo de cocaína en el municipio de Caloto, en el Cauca.

La investigación la inició la Procuraduría General de la Nación el pasado 10 de diciembre de 2022 cuando tuvo conocimiento de que había sido decomisada por las autoridades de policía, en la citada población vallecaucana, una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección con 150 kilos de cocaína.

El vehículo hacía parte del esquema de seguridad de Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de protección de la UNP y este estaba a cargo del oficial de protección, Christian Páez Pinzón.

Las autoridades lograron determinar que para el momento de la incautación el vehículo era conducido por Manuel Antonio Castañeda Bernal, persona particular que no hacía parte del esquema de protección de Rodríguez Rozo y no tenía vínculo alguno con la UNP.

Con respecto a lo sucedido, Christian Páez Pinzón informó que, al terminar su jornada laboral a las 7:30 p.m. del 6 de diciembre de 2022, se dirigió al lugar de residencia de Ronald Rodríguez Rozo, donde dejó el vehículo guardado. Sin embargo, las autoridades lograron establecer que la camioneta incautada en la hora y fecha señalada estaba en el municipio de Montealegre, Huila. Esto no coincide con lo dicho por el oficial de protección, quien omitió reportar la novedad para informar el por qué el vehículo a su cargo se encontraba en poder de un tercero.

Debido a los hechos mencionados, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del oficial de protección de la UNP. El investigado no informó la novedad consistente a la entrega que Ronald Rodríguez Rozo hizo de la camioneta a un tercero, quien la destinó para un uso distinto al cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la dirección general y el comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas de la entidad.