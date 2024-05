Elecciones en Venezuela: Candidato de la oposición Edmundo González se declara seguro de derrotar a Nicolás Maduro

–El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, se declaró seguro de que derrotará a Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio y habló sobre lo que pasaría con el actual mandatario, lo mismo que en torno a las relaciones con China, Cuba, Nicaragua y Estados Unidos.

El informativo Caracas Chronicles le preguntó: «Es el día siguiente al 28 de julio y usted es presidente electo. ¿Qué haría usted si las instituciones del Estado le prohíben asumir la presidencia o tratan de transformar la presidencia en algo meramente decorativo, en una situación similar a la que sucedió con Arévalo en Guatemala recientemente?

«Bueno –respondió González–, ese es un escenario terrorífico, pero que lo hemos considerado. En realidad, nosotros somos de la idea que a partir del 28 de julio se abre un nuevo espacio político en Venezuela, en la que la Plataforma Unitaria será ganadora de ese proceso electoral y comenzará el camino para la reconstrucción de Venezuela. En ese lapso de tiempo nosotros iremos aceitando todos los planes que tenemos para la reconstrucción y la reinstitucionalización del país. Y aspiramos a que en enero del 2025 nosotros estemos listos para tomar posesión del cargo juramentándonos ante la Asamblea Nacional».

De otro lado, en amplio diálogo con la Voz de América, Gonzalez sostuvo que “el chavismo tendrá en nuestro gobierno una puerta para una participación política (…) No habrá perseguidos políticos ni por sus posiciones ideológicas”.

El aspirante presidencial unitario de la oposición en Venezuela, de 74 años, adelantó que mantendría relaciones con gobiernos como Cuba y Nicaragua, pero deja claro que revisaría el alcance. Diplomático de carrera, sirvió a Venezuela en el exterior durante tres gobiernos, incluido el del fallecido Hugo Chávez.

“Estamos desarrollando una intensa campaña y aspiramos a llevarle a los venezolanos un mensaje de tranquilidad y sosiego, un mensaje donde todos puedan sentirse como hermanos”, dice.

González vive en un vecindario acomodado del este de Caracas, pero se declara, como otros cientos de venezolanos, una víctima más de la crisis de servicios públicos. “La luz se va con mucha frecuencia y el agua con cada vez mayor. Están trayendo camiones cisterna para abastecer el tanque. Hay racionamiento de agua en el edificio”, cuenta.

Desde que hace un mes fue designado candidato unitario de la oposición, el chavismo le ha señalado de ser un “títere” de la líder inhabilitada María Corina Machado. Lo han atacado por su edad, e incluso, en la TV pública, el diputado Diosdado Cabello afirmó que sufre problemas en la próstata; lo que niega sin cortapisas.

“No tengo ninguna enfermedad, no sufro de algo que me haga temer”, responde.

González celebró este sábado su primer acto de masas en La Victoria, a 88 kilómetros de la capital venezolana. «Fue muy emocionante. En primer lugar, reencontrarme en mi tierra con el lugar donde nací y con muchísimos amigos que estaban allí presentes y con ese calor humano que había, que se sentía en la tierra, en la piel. La gente estaba realmente emocionada, no de verme a mí, sino de la posibilidad de encontrar a la líder de la oposición venezolana y al candidato presidencial al mismo sitio», afirma.

El fin de semana, González reveló que tenía protección del Estado. “La protección es la que ofrece el servicio de inteligencia, una protección discreta, porque yo no quiero ningún alarde de ese tipo. Entiendo que están parados en las cercanías de la casa de María Corina y de mi residencia”, explica.

“Ellos vinieron a través de intermediarios, a hacernos saber que estaban dispuestos a ofrecernos la protección necesaria y -como ese es su deber- nosotros aceptamos”, relata.

El candidato presidencial venezolano Edmundo González recibió a la VOA en su casa, en Caracas, antes de su primer mítin.

VOA: ¿Considera que puede mantener este ritmo de aquí al 28 de julio, participar y seguir haciendo actos de campaña como estos?

GONZÁLEZ: Espero que sí. Ya por lo pronto tenemos pensado que el próximo acto será en Guatire (a 40 minutos de Caracas). La próxima semana se va a definir la fecha.

VOA: ¿Se van a dividir los actos de campaña entre María Corina Machado y usted?

GONZÁLEZ: No. Podemos ir a algunos solos, y a otros, podemos ir los dos juntos.

VOA: En su experiencia como diplomático, ¿hay algún modelo de transición que haya evaluado en caso de que le corresponda a usted ser presidente de la República?

GONZÁLEZ: Nosotros tenemos equipos que ya están evaluando esas situaciones. Los casos más conocidos son los de España, Argentina, también Chile. Son casos que estamos evaluando para extraer las mejores lecciones.

VOA: ¿Que está dispuesto a hacer para garantizar ese gobierno de paz y ordenado del que hablaba el sábado?

GONZÁLEZ: Ofrecer todas las garantías que tengamos que ofrecer para que aquí haya una transición en paz y con seguridad.

VOA: ¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro si usted sale electo?

GONZÁLEZ: Él terminará su mandato y buscará qué hacer. No tengo ninguna especial reacción a eso.

VOA: Mucho ha hablado usted de esa transición ordenada, pero va a haber unos seis meses después de la elección en los que Maduro seguirá gobernando. ¿Cómo ve esos seis meses? ¿A qué le teme de esos seis meses?

GONZÁLEZ: Esos son seis meses en los que aspiramos y confiamos que el Gobierno hará lo que le corresponde hacer para que la transición de un gobierno a otro sea lo más normal, pacífica y segura posible.

VOA: ¿Ha hablado con el presidente Nicolás Maduro?

GONZÁLEZ: No.

VOA: ¿Ningún miembro del gabinete o ningún chavista poderoso le ha levantado el teléfono?

GONZÁLEZ: No hemos recibido ningún mensaje directo por parte del gobierno.

VOA: ¿Conoce personalmente al presidente Nicolás Maduro?

GONZÁLEZ: Estando yo como embajador en Buenos Aires y él como diputado del Congreso Nacional, en alguna oportunidad, por algo de trabajo, tuvimos una conversación telefónica, pero no tengo ninguna ocasión en que me haya encontrado con él personalmente. No se ha dado.

VOA: ¿Ya ha pensado en un gabinete? ¿Dejaría a los comandantes de la Fuerza Armada o al ministro de la Defensa?

GONZÁLEZ: No me gustaría hablar sobre casos hipotéticos. Las situaciones se analizarán y se revisarán a la luz de las circunstancias y del momento. Serán momentos en que tengamos contacto directo con las autoridades y allí se podrá formar una respuesta a cada una de ellas.

VOA: ¿Pero estaría dispuesto a mantener a alguien del gabinete de Maduro en un eventual gobierno de Edmundo González?

GONZÁLEZ: Si es un gobierno de transición y se refleje algo de compartir personalidades del gobierno… Tal vez algo así se pueda pensar.

VOA: ¿Su gobierno mantendrá relación con el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua?

GONZÁLEZ: Nosotros vamos a tener relaciones con todos los países del mundo, unas relaciones en paz y respeto y a los intereses del país; no bajo intereses ideológicos.

VOA: Pero durante estos últimos 25 años se ha denunciado la infiltración de agentes cubanos en el servicio de identificación y cedulación ¿Qué hacer con Cuba, más allá de mantener las relaciones?

GONZÁLEZ: Hay que revisar las relaciones con Cuba, porque no es solamente el tema del SAIME (Servicio Automatizado de Identificación Migración y Extranjería), el tema de los puertos y aeropuertos, de la cedulación, de los servicios de inteligencia, en fin, ahí hay un amplio abanico de cooperación que tendrá que ser revisado a la luz del momento.

VOA: Y China, por ejemplo, que ha sido aliado en el ámbito económico y al que le debemos muchísimo dinero en petróleo. ¿Qué pasará con eso?

GONZÁLEZ: Serán unas relaciones respetuosas con base al interés nacional, y los compromisos que se hayan adquirido legalmente se respetarán.

VOA: ¿Qué consecuencias cree que pueda tener la posible suspensión de las elecciones?

GONZÁLEZ: Eso sería muy delicado porque el pueblo de Venezuela está esperando un cambio, está deseoso de un cambio. Las movilizaciones que se han dado en los últimos tiempos son una demostración de ello. Las mediciones de opinión también dan cuenta de que la mayoría de la población está aspirando a un cambio de gobierno

VOA: Y si ese cambio de gobierno se da, ¿gobernará los 6 años completos o habrá una junta de transición y luego nuevas elecciones?

GONZÁLEZ: Todo va a depender de cómo se plantean las cosas en ese momento. No me quiero adelantar. Esto es un proceso muy dinámico y que tendrá que ser atendido evaluando las circunstancias del momento.

VOA: ¿Qué lugar va a ocupar María Corina Machado en un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia?

GONZÁLEZ: Ella va a ocupar el lugar que le corresponda. Ella es una de las líderes fundamentales de este proceso y ella estará en el nuevo gobierno ocupando una posición relevante. No quiero adelantarme a ninguna posición burocrática particular.

VOA: ¿Mantiene la opinión de María Corina Machado de privatizar Petróleos de Venezuela, PDVSA?

GONZÁLEZ: Los planes de gobierno se están analizando diariamente, revisando y actualizándose todos los días, y entre esos planes está el tema energético y la situación de la empresa petrolera.

VOA: Usted ha tenido palabras positivas para los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro con relación al pacto de gobernabilidad que propusieron. ¿Lo han llamado?

GONZÁLEZ: Nosotros hemos tenido contacto con el canciller de Colombia, con su embajador en Caracas y con la embajadora de Brasil en Caracas. En todos estos casos hemos analizado la propuesta que hizo el presidente Lula y el presidente Petro con respecto a la situación en Venezuela, pero no hemos entrado en detalles. Primero, porque no conocemos el contenido del plan en cuestión. Lo analizamos en la generalidad de la propuesta y acordamos revisarlo detenidamente en los próximos días.

VOA: Este binomio María Corina Machado y Edmundo González ha despertado cierta esperanza en un grupo de venezolanos que estaban apagados tras fracasos de intentos de cambio de gobierno. ¿De alguna manera, no teme ser un nuevo fracaso para los venezolanos?

GONZÁLEZ: No, nosotros estamos muy confiados en que vamos a adelantar un cambio profundo en Venezuela, que vamos a reinstitucionalizar el país, vamos a recuperar la democracia y vamos a establecer un gobierno para todos y donde todos quepan. Que llegue el reencuentro de los venezolanos y el retorno de todos los venezolanos que viven en el exterior.

VOA: ¿Qué le hace pensar que usted no va a ser un fracaso más?

GONZÁLEZ: Porque tenemos todas las ganas, el deseo y la preparación para hacerlo. Nosotros estamos con un equipo técnico que está trabajando intensamente para hacer cumplir el programa de gobierno que busca el reencuentro y la recuperación económica del país para todos los venezolanos.

VOA: ¿A qué le teme en este momento?

GONZÁLEZ: ¿A qué le temo? A nada. Estamos trabajando para lograr una transición en paz y que la transición pueda cumplirse en los lapsos que pensamos hacer.

VOA: ¿No le tiene miedo a este proceso?

GONZÁLEZ: Bueno, aquí miedo puede haber para muchas cosas, pero la fuerza para acometer esto lo tenemos enraizado desde el fondo.

VOA: ¿Al chavismo no le teme?

GONZÁLEZ: No, el chavismo es cada vez una fuerza más minoritaria.

VOA: ¿Cómo ve a la estructura chavista en este momento?

GONZÁLEZ: El chavismo tendrá en nuestro gobierno una puerta para una participación política como la puedan tener todos. No como la tuvimos nosotros mientras hemos estado en la oposición. El Gobierno garantizará la libre participación de toda la fuerza política en el marco de la Constitución.

VOA: ¿Cómo se imagina esos primeros 100 días de gobierno?

GONZÁLEZ: Complicado, porque vamos a heredar una situación económica bien comprometida y aspiramos a que haya un clima de paz que pueda desarrollar nosotros todos los planes que tenemos, diplomáticos de carrera.

VOA: ¿Algún mensaje para los electores que siguen siendo chavistas, pero no maduristas?

GONZÁLEZ: Este gobierno que se va a instaurar el próximo mes de julio es un gobierno para todos, tienen cabida todos y Venezuela será un espacio de concordia para todos los venezolanos.

VOA: A María Corina Machado no le permiten viajar en avión. ¿Usted ha intentado tomar un vuelo?

GONZÁLEZ: Estamos analizando si me van a dejar volar en vuelos comerciales y vamos a hacer una prueba próximamente.

VOA: ¿Qué espera de la comunidad internacional?

GONZÁLEZ: Que nos respeten, que pongan los ojos sobre la elección en Venezuela y que los resultados que se den, que aspiramos sean favorables a nosotros, los avalen con la presencia de los observadores internacionales.

VOA: ¿Siente que se olvidó la comunidad internacional de Venezuela con otros conflictos como el de Rusia, Ucrania?

GONZÁLEZ: Nosotros no tenemos un conflicto de guerra como en Ucrania, pero sí tenemos un proceso electoral que es clave para la paz en la región. Es un país que es fundamental para el eje andino y para Suramérica, y por eso aspiramos a que toda la comunidad interamericana ponga los ojos en lo que va a pasar en Venezuela el día de la elección.

VOA: ¿Hay alguna petición para Estados Unidos?

GONZÁLEZ: Que prontamente vamos a tener que recuperar una relación que ha sido tormentosa con este régimen, que ha tenido 10 años sin relaciones normales, sin cooperación política y sin diálogo político. (Información Voz de América).