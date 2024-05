Nuevo y fuerte choque Uribe-Petro; el exmandatario afirma que el jefe del Estado lo amenazó con cárcel, pero le advierte: «Ninguna amenaza nos puede callar»

–La confrontación verbal entre el expresidente y exsenador Alvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro tuvo un nuevo round en las últimas horas. El jefe del partido Centro Democrático recibió como una «amenaza» del jefe del Estado la transcripción que hizo este de los artículos del Código Penal por las críticas que formuló sobre la grave inseguridad que registra el país y el freno que le ha impuesto a las Fuerzas Armadas para actuar contra los grupos armados ilegales.

El expresidente Uribe Vélez aprovechó una intervención en la universidad de Eafit de Medellín para responder este pronunciamiento, diciendole de manera tajante:

«La Constitución ordena a las Fuerzas Armadas proteger a los ciudadanos pero no le dice al Gobierno que meta a la cárcel a quienes reclaman esa seguridad».

Y concluyó: «Ninguna amenaza nos puede callar».

Pero inmediatamente, el presidente Gustavo Petro le replicó, así:

-El expresidente Uribe debería aprender a hablar de Paz. Lo invito.

-Colombia lleva dos siglos de guerras civiles y ya es bueno que sus dirigentes lleven al país hacia la ausencia de la guerra, hacia la paz.

-Hacer trizas la paz, una y otra vez, como los pescaditos de Aureliano, solo nos lleva al abismo.

-Una Colombia en Paz es una potencia mundial de la Vida.

¿Qué fue lo que dijo Uribe?

En su intervención en Eafit, el expresidente Alvaro Uribe Vélez comenzó reiterando su preocupación por la situación de inseguridad que vive el país, con la extorsión disparada y reseñó que las víctimas llaman al Ejército y les responden que no pueden acudir porque no los dejan. «Quien no los deja es el gobierno», precisó.

Luego el exmandatario habló de las amenazas de estallidos sociales proferidas por el jefe del Estado y subrayó que lo que quiere Petro» es forzar unas reformas dañinas para el país con congresistas sobornados y al mismo tiempo amenaza al país que si no se aprueban vuelven los estallidos sociales, promoviendolo ya no desde la oposición, sino del propio Gobierno».

Y añadió: «Eso puede coincidir en el tiempo con el movimiento de masas que quieren hacer con el Eln y su proceso de paz y puede llevar a que el Eln, en ese movimiento de masas, sin entregar las armas, presione una Constituyente».

Uribe advirtió que mientras tanto la violencia, la inseguridad y el narcotráfico sigue creciendo, con unas Fuerzas Armadas debilitadas, sin equipos y sin transporte.

«Las Farc en el sur del país con los fusiles más potentes, que destruyen carros de mayor blindaje y las Fuerzas Armadas sin equipos. Por favor a dónde nos puede llevar esto».

Uribe señaló que el país no puede olvidar que antes del paramilitarismo terrorista y narcotraficante hubo autodefensas y que eso se creó en un momento en que en muchas partes por estado de necesidad de la ciudadanía desprotegida.

«A dónde nos puede llevar esto», insistió Uribe y preguntó: «Cuántos policías han asesinado, cuántas masacres han ocurrido para que se siga mirando con ese desdén y esa indolcencia la necesidad de seguridad».

«Por eso, yo si tengo que decirle al presidente Petro: Por favor necesitamos seguridad, necesitamos que no se le impida a las Fuerzas Armadas darle seguridad a los colombianos. No les impidan a las Fuerzas Armadas cumplir el deber Constitucional de proteger a todos los ciudadanos», puntualizó

Además, complementó: » Y nos amenaza con cárcel como hoy amenazó. Ninguna amenaza nos puede callar».

Al respecto, Uribe Vélez recordó que siempre recibio amenazas, desde cuanto habló del Castro-Chavismo, hecho por el cual «les daba urticaria y piquiña». Ahora, subrayó, amenazan llevar a la cárcel a la oposición como lo hicieron Chavez en Venezuela y Ortega en Nicaragua.

La Constitución ordena a las Fuerzas Armadas proteger a los ciudadanos pero no le dice al Gobierno que meta a la cárcel a quienes reclaman esa seguridad. pic.twitter.com/yn22e7tuhe — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 23, 2024

El presidente Gustavo Petro, además de afirmar que Uribe «debería aprender a hablar de paz», recordó en su cuenta en la red social X que el exmandatario de Centro Democrático lo amenazó.

«No hay sino que recordar cuando después de mi debate el 18 de abril del 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fui amenazado por el expresidente Uribe con el DAS. «Pregúntele al DAS» dijo en rueda de prensa ante pregunta de Felix de Bedout un 19 de abril», precisó el mandatario.

Además indicó: «A un senador no se le puede investigar por un aparato investigativo de la presidencia y menos con conocimiento del presidente. Tanto yo como mi familia incluidos mis hijos, aun en su primera infancia, fueron vigilados e interceptados por el DAS».

Y añadió: «Lo recuerdo, pero no guardo rencor. Creo que fui, en persona misma, una demostración del caracter antidemocrático de los proyectos autoritarios que terminan clamando por la muerte; el autoritarismo y muerte que ha tenido Colombia».

Finalmente, el presidente Petro precisó: «Y creo que estas personas que representan estos proyectos adversos a la paz y la democracia, deben recibir una gran lección pedagógica al tratarlos, ahora yo desde la presidencia, de una manera diferente: aprender todos de la democracia».

Adicionalmente, el jefe del Estado replicó este trino del actual director del Director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya: