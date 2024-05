Guerra en Medio Oriente: Netanyahu califica de «trágico error» el bombardeo a campo de refugiados en Rafa

–El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que el mortal ataque a Rafa, que mató a decenas de personas, no tenía la intención de causar víctimas civiles y que se trató de un «trágico error».

«En Rafa ya hemos evacuado a alrededor de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de que nuestro mayor esfuerzo es no dañar a los civiles inocentes, lamentablemente, anoche ocurrió un trágico error. Estamos investigando el caso y llegaremos a las conclusiones porque esta es nuestra política», afirmó Netanyahu en su discurso ante el Parlamento de Israel.

El 26 de mayo, Tel Aviv y la parte central de Israel sufrieron un ataque masivo con cohetes procedentes del sur de la Franja de Gaza. Hamás reivindicó la agresión.

Tonight, in Rafah. 48 hours after the ICJ’s decision, a massacre is taking place in the UN refugee camp for displaced Palestinians, in the area designated by Israel as a safe zone, resulting in the death of hundreds of Palestinians. pic.twitter.com/Uli5oRjnTM

