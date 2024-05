La ONU condena el bombardeo israelí a campo de desplazados en la Franja de Gaza: “Atacar a mujeres y niños mientras duermen en sus refugios de Rafah es una atrocidad monstruosa»

–El Secretario General y el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente condenaron este lunes el bombardeo aéreo israelí de anoche, que alcanzó tiendas de campaña de personas desplazadas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, provocando la muerte de más de 45 palestinos, incluyendo mujeres y niños, y dejando unos 250 heridos por quemaduras.

António Guterres, secretario general, publicó en X la firme condena a «las acciones de Israel que mataron a decenas de civiles inocentes que sólo buscaban refugio de este conflicto mortal».

«No hay ningún lugar seguro en Gaza. Este horror debe terminar», puntualizó el líder de las Naciones Unidas.

Tor Wennesland, coordinador especial de la ONU, manifestó gran alarma por el fallecimiento de tantas mujeres y niños “en una zona donde la gente había buscado refugio”.

Israel aseguró que el ataque estuvo dirigido a una instalación de Hamás y que logró eliminar a dos militantes de alto.

#Breaking ??? Rafah. At present, numerous individuals remain stuck under the flames and in the tents destroyed by the bombardment.

A lethal massacre is unfolding against displaced civilians near the UNRWA logistics base in Tal Al-Sultan, located in the western part of Rafah.… pic.twitter.com/WXDAupoegv

