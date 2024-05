Papa Francisco se disculpa por comentario suyo filtrado a la prensa: «Hay demasiada mariconería en los seminarios»

–«Hay demasiada mariconería en los seminarios», fue el comentario del Papa Francisco que se filtró a la prensa y que, por supuesto, causó gran revuelo, y por ende, una explicación del pontífice. Hoy se disculpó y afirmó que nunca ha pretendió expresarse en términos homófobos.

El inesperado comentario lo hizo el papa Francisco en un encuetro con los obispos en la asamblea general de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y lo publicó este lunes el diario italiano Corriere della Sera.

En la reunión, celebrada a puertas cerradas en el Vaticano la semana pasada, el pontífice utilizó la palabra coloquial ‘frociaggine’, que en italiano deriva de ‘frocio’, término que se traduce como maricón y que resulta despectivo para nombrar a los homosexuales*.

Algunos obispos explicaron al periodico italiano que el comentario del papa fue recibido con risas de incredulidad, más que con vergüenza.

También señalaron que la metedura de pata de Bergoglio se debió a que el italiano no es su lengua materna, y que por eso no era consciente de lo ofensiva que es esa palabra en ese idioma. El papa aconsejó a los obispos que no admitieran en el seminario a personas homosexuales.

Hoy mismo, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, emitió un comunicado en el cual informa que el Papa Francisco está «al corriente» de los artículos sobre la conversación, a puerta cerrada, con los obispos de la CEI y afirma:

«El Papa nunca ha querido ofender ni expresarse en términos homófobos, y dirige sus disculpas a quienes se han sentido ofendidos por el uso de un término, divulgado por otros», puntualiza la comunicación entregada a los periodistas por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, tras los artículos publicados en las últimas horas que atribuyen al Pontífice el uso de una palabra sobre el tema del ingreso de homosexuales en el seminario.

Se trata de un pasaje del diálogo a puerta cerrada que el Pontífice mantuvo el 20 de mayo con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana en el Aula Pablo VI, del que se hicieron eco los medios de comunicación, precisa el Vaticano.

«El Papa Francisco está al corriente de los artículos que han salido recientemente sobre una conversación, a puerta cerrada, con los obispos de la CEI», reseña la nota de Bruni, en la que -además de la aclaración y la disculpa- recuerdan las palabras tantas veces afirmadas por el Papa: «En la Iglesia hay sitio para todos, ¡para todos! Nadie es inútil, nadie es superfluo, hay sitio para todos. Tal como somos, todos». (Información Vatican News).