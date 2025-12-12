Trump centraliza la regulación de la IA en EE.UU.

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este jueves (11.12.2025) con el que busca centralizar las regulaciones a la inteligencia artificial e impedir que los 50 estados puedan hacerlo por su cuenta.

La IA hecha en Estados Unidos «no tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación. No puede haber 50 fuentes distintas», dijo Trump, quien defiende un enfoque desregulado para esta tecnología.

El decreto apunta a que la IA opere dentro de un único marco legal de carácter nacional, dijo Will Scharf, jefe de personal de la Casa Blanca.

Trump defendió que en la carrera tecnológica con China, «estamos mucho más avanzados». Y añadió: «Solo habrá un ganador acá, probablemente será Estados Unidos o China y, ahora mismo, estamos ganando».

El decreto llegó después de que el Congreso se negara en dos ocasiones a votar a favor de permitir la anulación de las leyes estatales sobre la IA. Pero en teoría, una orden ejecutiva no prevalece sobre la legislatura de un estado.

La idea de impedir a los estados de regular la inteligencia artificial ha sido promovida por David Sacks, consejero para temas de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump.

La propuesta tiene el apoyo de los principales actores del sector, incluyendo al jefe de OpenAI, Sam Altman, y al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang

Trump ha buscado colocar a Estados Unidos a la cabeza de la carrera global por construir y controlar herramientas de IA.

Sin embargo, la Casa Blanca se enfrenta a un profundo escepticismo en el Congreso, donde muchos demócratas y algunos miembros de su propio Partido Republicano desconfían de los posibles daños económicos y sociales de esa tecnología. (Información DW).