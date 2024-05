Petro afirma que «el nuevo modelo de salud del magisterio no ha fracasado» y anuncia que se extenderá a 10 millones de niños en el país

–El presidente Gustavo Petro lideró este lunes una reunión con su equipo económico y las directivas del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), para evaluar y fortalecer el nuevo modelo de salud para los docentes. Durante la sesión de trabajo, se presentaron propuestas orientadas a lograr que este esquema sea óptimo para los maestros y maestras del país, informó la Casa de Nariño.

Luego de la sesión, a través de su cuenta en X, el jefe del Estado notificó: «El modelo del FOMAG no ha fracasado, simplemente no se ha implementado», en respuesta a un comentario publicado en la misma red del exdirector de Colpensiones, Mauricio Olivera, quien afirmó: «Ojalá el fracaso del modelo de salud del FOMAG ayude a entender que gobernar no es solo ideología».

El presidente Petro atribuye los problemas que ha tenido la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio a que «existen funcionarios de la Previsora amarrados al anterior modelo corrupto» que «se resisten aun, a hacer las gestiones de cambio del modelo tratando de perpetuar lo que definitivamente no sirvió».

Sin embargo, el primer mandatario indica que «ya estan los procesos anadando para construir el sistema preventivo. que hoy no existe» y anuncia que «el modelo preventivo se extenderá al cuidado de diez millones de niños en el país».

Agrega que se han nombrado 34 gerentes para implementar los centros de referencia, uno en cada departamento, y ha comenzado la contratación de redes departamentales de hospitales y clinicas públicas y privadas para la atención al magisterio y sus beneficiarios en eventos de complejidad».

Puntualiza que «el maestro podrá escoger el médico que desee en su región para los eventos de complejidad» y advierte que «la superintendencia de salud sancionará toda IPS o gestoras de medicamentos que no atienda a los maestros».

Sobre la reunión celebrada en la Casa de Nariño, María Mercedes Petro, gerente Nacional de Salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), se refirió a la evaluación que se hizo del nuevo modelo y destacó que se llegó ya a un 94 % de avance en la contratación de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para atención primaria en salud para docentes y sus beneficiarios en todo el territorio nacional, incluyendo Empresas Sociales del Estado (ESE).?

De acuerdo con la funcionaria, “el nuevo modelo se ha implementado con mayores avances en territorios como Tolima, Huila, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander, donde se ha logrado una estabilización del sistema».

La gerente también resaltó los avances en un 85% en la estructura organizacional del modelo en los territorios, que está relacionada, entre otros aspectos, con el recurso humano para la gestión del riesgo en salud, la atención al usuario y todo lo que tiene que ver con traslados, reembolsos, referencia y contrarreferencia y líderes para el apoyo del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, en general. Se tienen ya diez direcciones regionales y 30 departamentales establecidas.

Así mismo, indicó que se adelanta la socialización e información de la red de prestadores y red de dispensación de medicamentos en salud a todos los usuarios, y la presentación a las diferentes asociaciones sindicales de los grupos de gestión territorial.

A la reunión asistieron, junto con el jefe del Estado, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Laura Sarabia, Directora del Dapre; Luis Carlos Leal, superintendente de Salud; Magda Vásquez, superintendente financiera; Jhon Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora; Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta (e) del Fomag, y Domingo José Ayala, presidente del Comité Ejecutivo de Fecode, entre otros, además de delegados del Ministerio de Educación.

?Este nuevo modelo busca eliminar la intermediación y le confía a la Fiduprevisora la dirección y operación del sistema de salud para los maestros, maestras y sus beneficiarios.

La red está compuesta por diferentes actores del sistema, tanto públicos como privados.

El modelo entró a regir desde el primero de mayo pasado, una vez vencieron los contratos que estaban vigentes hasta ese momento.

“Creo en el modelo de salud estructurado con todo el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia, en el cual se van a ver avances importantes en los temas de salud integral, resolutiva, y de calidad y seguridad laboral para los maestros y el acercamiento a los territorios de los equipos de cuidados integrales de salud para el magisterio», concluyó María Mercedes Petro, gerente del Fomag.

?De acuerdo con el Ministerio de Educación, “como todos los modelos, este sistema tiene una etapa de transición y al entrar en una fase nueva es objeto de ajustes, de acuerdo con las necesidades que el Consejo Directivo y el sistema mismo identifiquen como necesidades para mejorar o corregir».

El Ministerio recalcó que el sistema sigue atendiendo a todos sus usuarios: 818.960 personas, que son los maestros afiliados y sus familias.