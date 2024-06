Por: Carlos Fradique-Mendez Por: Carlos Fradique-Mendez

Esta es la lección 784 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, NO MAS ASESINATOS DE MUJERES, NO MAS LESIONES A MUJERES.

En la historia de Colombia, pocos meses han sido de sana convivencia y en cambio son muchos los meses de violencia, hasta el punto de que somos uno de los países con mayor violencia en el mundo.

Las cifras son aterradoras y parece como si aceptáramos que es normal asesinar mujeres, causar daño a las mujeres.

Los asesinatos, las lesiones personales, la violencia sexual, la violencia en y contra la familia, sumados todos estos delitos a la indiferencia de la sociedad y de las autoridades, hacen que Colombia por no valorar a las familias, sea un país inviable con tierra fértil para atentados contra la vida, la propiedad privada y pública, el honor y el emprendimiento.

El gobierno y la sociedad ante un asesinato tienen una respuesta pregrabada: “Que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley, que no haya una más” y los asesinatos siguen porque las causas permanecen y hasta se multiplican como mala hierba.

Propongo esta reflexión diaria para los hombres:

Prometo, promesa a la que no he de faltar, que todos los días recordaré que no tengo derechos de propiedad sobre mi compañera, mi pareja afectiva, ni sobre mis hijos y que tendré las manos atadas, mis gestos controlados, mi boca cancelada. para no causarles el menor daño en su vida, en su integridad. Lo cumpliré y así será minuto a minuto.

Propongo esta reflexión diaria para las mujeres: Prometo, promesa a la que no he de faltar, que todos los días reafirmaré mi estima, mi independencia como persona y que no me expondré al más mínimo daño que me pueda causar la persona con la que decida tener una relación afectiva. Tendré listas todas las alarmas para pedir ayuda y protección.

Estas reflexiones se deben hacer en familia y en todos los establecimientos de educación y deben ser replicadas día a día por todos los medios de comunicación.

Gracias por su ayuda para hacer realidad estos compromisos de no agresión a las mujeres

Su amigo, abogado y profesor

Carlos Fradique-Méndez

C.C. 311238 T.P. 8667