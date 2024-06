Reforma Pensional superó más de 130 impedimentos y una ponencia de archivo en plenaria de la Cámara y hoy inicia votación del artículado

–Luego de tres días de discusión y de superar más de 130 impedimentos y una ponencia negativa, este jueves se destrabó el trámite del proyecto de Reforma Pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes para que este viernes comience a votar el articulado, bajo la presión del reloj hasta el punto de que el presidente de la corporación, Andrés Calle, anunció que se trabajará este sábado para sacar adelante la iniciativa.

Todos los impedimentos fueron negados, al igual que, previamente, las recusaciones en contra de los representantes del Partido Conservador y del Partido Liberal. Además se negó la ponencia de archivo del proyecto presentada por los representantes Betsy Judith Pérez y Juan Felipe Corzo.

Los congresistas argumentaron que el umbral de 2,3 salarios mínimos mantiene los subsidios a las pensiones más altas y no contempla la pirámide invertida que anticipa un envejecimiento de la población. En este espacio, el representante Felipe Corzo señaló que “El país necesita reformar el sistema pero no con las propuestas que se han presentado pues realmente con esta reforma no habrá mayor cobertura ni equidad social.”

Tras superar las discusiones propias de la votación de la proposición de archivo, y de que esta fuese negada con 93 votos, la Ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, se dirigió a los representantes haciendo referencia a algunos de los puntos más polémicos, explicando, entre otros aspectos, que quienes tienen menos de 300 semanas se les devolverán sus aportes ajustados a inflación más tres puntos y quienes tengan entre 300 y 1000 recibirán una renta vitalicia.

«Con esta #ReformaPensionalYA le damos garantías a todos los colombianos y colombianas para que tengan protección hasta sus últimos días, y también para que los jóvenes de logren pensionar».

Intervención completa de la ministra @GloriaRamirezRi?? https://t.co/MmgK138qd2 pic.twitter.com/82JXtisUpf — MinTrabajo (@MintrabajoCol) June 14, 2024

Con el avance de la discusión se logró llegar a la ponencia positiva, la cual estuvo a cargo de la representante Martha Alfonso, quien aseguró que la reforma ha logrado amplios consensos y que en el trámite legislativo se aceptaron aportes importantes para que el proyecto lograse llegar a este punto.

La congresista aseguró que el aval entregado por el Ministerio de Hacienda prueba que la reforma es sostenible a 40 años. También dijo que el proyecto sí aumenta la cobertura del sistema al bajar las semanas para las mujeres, atendiendo la orden de la Corte Constitucional, y con herramientas como la pensión anticipada o la pensión familiar.

Al finalizar la jornada, el informe de ponencia positiva fue aprobado con un total de 103 votos a favor y 23 en contra.

Pasadas las once de la noche, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, levantó la sesión, tras reafirmar el compromiso del legislativo para trabajar el tiempo que sea necesario, incluso el fin de semana, para que este y otros proyectos, que hoy se encuentran en cuarto debate, puedan avanzar cumpliendo con los tiempos.