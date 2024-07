Luces, juego y música para este 6 de julio en taller infantil en la Cinemateca

El programa Nidos trae el universo de Gio y Cubic, donde existen pequeños mundos que se quieren transformar.

Estos dos personajes invitan a jugar, explorar e inventar espacios imaginarios habitables para niñas y niños a través de telas e hilos de colores fluorescentes.

Recuerda que cada niño o niña puede asistir acompañado por máximo dos adultos.

Los niños y niñas mayores de 6 años, también son bienvenidos, siempre y cuando asistan con el grupo que acompaña al menor de primera infancia.

Las franjas de atención serán de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., 11:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo. No se requiere inscripción previa

Organiza: Idartes

Horario: Desde las 10:00 a. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Direccion: Carrera 3 No. 19 – 10