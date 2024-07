Petro pide al mundo que ayude a la paz de Colombia; «No se puede cumplir solamente contando con fuerzas nacionales»

–El presidente Gustavo Petro hizo un llamado al mundo para que ayude a cumplir con los compromisos firmados en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, pues afirmó que los resultados no han sido los esperados.

“Le pedimos a ese mundo que está pensando en la guerra que ayude a la paz de Colombia, porque yo creo que, ayudando a la paz de Colombia, se ayuda a la paz del mundo. También aquí hay un laboratorio de paz. Aquí estamos probando son las armas de la paz. Me parece que es una experiencia mundial para tener en cuenta; somos laboratorio de paz del mundo, de la justicia transicional», manifestó.

El mandatario hizo las precisiones este martes durante la transmisión de mando del Comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides.

En ese contexto, se refirió al informe sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016, que se presentará en Nueva York, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el próximo jueves 11 de julio.

“El Acuerdo de Paz no se puede cumplir solamente contando con fuerzas nacionales, con poder nacional, sino que temas como la selva amazónica o temas como precisamente la cocaína tienen un amarre internacional», manifestó.

Agregó que “el balance es agridulce, unas cosas sí, otras cosas no; pero hay un aspecto que tiene que ver con el mundo fuera de Colombia. No es bajarnos de nuestra propia responsabilidad, pero es aceptar que hoy por hoy la violencia no tiene una causa intrínseca exclusivamente, sino que depende de lo que pase también en el mundo»

«El Acuerdo de Paz no se puede cumplir exclusivamente contando con las fuerzas nacionales, sino que temas como la selva Amazónica o la cocaína, tienen un amarre internacional. En estos dos factores, la violencia de Colombia depende de lo que pase en el mundo. No es bajarnos de… pic.twitter.com/0LoQKJrFen — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 9, 2024



El presidente Petro reiteró que “mientras nosotros hablamos de paz aquí, el mundo habla de guerra. Cuando vamos a hablar al Consejo Superior de Seguridad de Naciones Unidas nos encontramos con países que están en guerra entre sí, que no se ven como aliados, que están jugando el juego mundial de la guerra».

De otro lado, el presidente Gustavo Petro resaltó que la incautación de drogas en Colombia ha roto un récord mundial. “Los resultados son contundentes, tenemos la mayor incautación de cocaína de la historia», dijo el mandatario.

Se refirió al decomiso de 700 toneladas de cocaína, durante este Gobierno, lo que deja ver la profundización de la estrategia que ha trazado su administración, y que “tiene ya un dato suficientemente contundente, que es la destrucción de las economías ilícitas».

Agregó que algunas de estas economías ilícitas “ya están en proceso de cambio real en las Naciones Unidas, otras que dejan unos cambios sustanciales en su propia geografía, lo que yo voy a denominar la ‘descolombianización’ de la cocaína ilícita».

“Hoy por hoy tenemos la fuerza más experimentada en destruir mafias en el mundo. Eso se llama experiencia. Es lo más positivo que se le puede brindar al mundo desde Colombia», enfatizó el jefe de Estado.

Dijo que siempre serán discutibles las cifras, pero lo cierto es que la Armada es la fuerza más capacitada en este momento para adelantar acciones ofensivas, por las formas como se transporta este tipo de mercancías.

“Incautaciones en altamar, incautaciones en los ríos, en las ensenadas, en los lugares de desembocadura de numerosos ríos de Colombia, cada vez menos en el Caribe, cada vez más en el Pacífico y ahora la posibilidad de que se traslade hacia la selva amazónica, con la peligrosidad que eso tiene, buscando otros mercados, que ya no encuentra en los mares del Caribe o en los mares del Pacífico (en plena disminución)», sostuvo.

Según sus análisis, esos mercados se irán hacia Europa o hacia China, “que es muy peligroso desde el punto de vista de la sostenibilidad de este tipo de economías; Australia, indudablemente, África y a otras regiones que siempre tienen que surcar el mar. Por eso la Marina colombiana es de las más expertas», puntualizó.