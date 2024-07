Donald Trump víctima de atentado; fue impactado por un disparo durante un evento de campaña (VIDEO)

–(Foto captura de video). El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue retirado del escenario en un mitin de campaña en el estado de Pensilvania después de que fuertes ruidos, similares a disparos, resonaran entre la multitud.

Holy shit someone just shot at Trump and barely missed his head hitting his ear instead pic.twitter.com/iZNaSDgn96

— Denims (@DenimsTV) July 13, 2024