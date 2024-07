Biden ratifica que no declinará su candidatura: «A menos que me atropelle un tren»

–El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, en una entrevista con el canal Complex, afirmó que no piensa retirarse de la carrera presidencial.

En el contexto de las sugerencias de que el Partido Demócrata podría elegir a un nuevo candidato por la aptitud de Biden de seguir en cargo debido a su avanzada edad y la reciente derrota en el debate ante de su rival republicano, Donald Trump, el anfitrión del programa, Speedy Morman, le preguntó si se postulará para la reelección. Y obtuvo una respuesta afirmativa.

«¿Así que, en sus palabras, lo veremos al 1.000 % en la boleta electoral de noviembre?», resaltó el periodista.

«A menos que me atropelle un tren, sí», respondió el actual mandatario de EE.UU. «¡Esperemos que esto no suceda!», concluyó Morman entre risas.

De otro lado, en una entrevista concedida este lunes al canal de televisión NBC. el presidente de EE.UU., Joe Biden, acusó a los medios de comunicación de no hablar de las «mentiras» que dijo el expresidente y candidato a las próximas elecciones presidenciales por el Partido Republicano, Donald Trump, en el debate electoral del mes pasado.

Luego de que Biden reconociera al periodista Lester Holt que vio algunos fragmentos del debate, el reportero le preguntó si se había dado cuenta de que, en ciertos momentos, «francamente parecía estar confundido».

«¿Por qué ustedes nunca hablan de las 18, las 28 mentiras que dijo [Donald Trump]? ¿Dónde… dónde están ustedes en esto? ¿Por qué la prensa nunca habla de eso?», respondió. «Veintiocho veces, está confirmado, mintió en ese debate. Tuve una mala mala noche. No me sentía nada bien. Y, y había estado sin hacer… metí la pata», añadió.

En este punto, el mandatario estadounidense señaló que no tuvo que volver a visualizar todo el debate porque formó parte del mismo. «En serio, no va a responder a la pregunta, pero ¿por qué la prensa no habla de todas las mentiras que dijo [Donald Trump]?», insistió el inquilino de la Casa Blanca aparentemente molesto. (Información RT).