El caos en final de la Copa América en Miami; la Policía detuvo a 27 personas, entre ellos Ramón Jesurún el presidente de la FCF

–El Departamento de Policía de Miami-Dade informó que realizó 27 arrestos y 55 personas fueron expulsadas del lugar luego del problema para controlar a la multitud el domingo en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, incluyendo aficionados que rompieron las puertas de seguridad en la entrada del Hard Rock Stadium.

Ramón Jesurún, jefe del organismo rector del fútbol en Colombia, fue arrestado junto con su hijo Ramón Jamil Jesurun después de ser acusado de agredir a varios guardias de seguridad.

Estos colombianos tuvieron que pagar una millonaria fianza para quedar en libertad, en la noche de este lunes, tras comparecer ante las autoridades estadounidenses.

Tanto el dirigente como su hijo, Ramón Jamil Jesurún, salieron de una corte del condado de Miami-Dade y aseguraron que lo ocurrido fue “ridículo” e “injusto”.

“Mi comentario es muy claro. Esta credencial para mí dice acceso total y un guardia de seguridad de esos que quieren hacerse los importantes la desconoció. Le insistí en que podía entrar y me empujó y ahí se armó un tumulto ridículo, injusto, donde atropellaron hasta niños”, fue la primera declaración de Ramón Jesurún tras quedar en libertad.

El detective de la policía de Miami-Dade, Andre Martin, confirmó a The Associated Press que ambos fueron detenidos el domingo después del evento en el Hard Rock Stadium y acusados. No reveló los cargos.

Los registros de arresto mostraron el lunes que Ramón Jamil Jesurun fue fichado por tres cargos de agresión el domingo.

“Estamos trabajando con los organizadores del evento para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los protocolos de seguridad, mientras continuamos preparándonos para la Copa del Mundo en 2026”, dijo el director de Seguridad Pública, James Reyes.

La escena fue caótica pocas horas antes del inicio del partido por el campeonato entre los dos países sudamericanos, programado para las 8 p.m. hora local.

Los fanáticos entraron por la fuerza, saltaron las rejas de seguridad y pasaron corriendo junto a los oficiales de policía y los asistentes del estadio, algunos histéricos mientras buscaban a las personas con las que acudieron.

Como resultado quedaron daños significativos en el lugar. Videos e imágenes publicadas en redes sociales mostraban las barandillas laterales de una escalera mecánica destrozadas dentro del estadio, con zapatos, latas de refrescos, anteojos y prendas de vestir en el suelo. Las rejas de seguridad en un puesto de control en la entrada suroeste del estadio se doblaron mientras miles de personas, incluidos niños llorando, las empujaban.

El departamento dijo que más de 800 agentes de la ley estaban en el evento. (Información Voz de América).