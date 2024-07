Petro sanciona hoy en la Plaza de Bolívar la Reforma Pensional

-–En el marco de una concentración en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro sanciona este lunes la Reforma Pensional aprobada por el Congreso de la República. El jefe del Estado destacó que la enmienda da «el derecho a los abuelos y abuelas a pensionarse, y vivir dignamente”.

“Nos han malenseñado, décadas de neoliberalismo y de comunicación poderosa del Capital, ¡que no debemos mirar a los demás! Que el triunfo es una competencia de egos solitarios. Pero es falso. No existiríamos hoy en el planeta si no fuera porque somos solidarios», precisó al respecto el presidente Gustavo Petro.

El acto está programado a partir de las 1o de la mañana, de acuerdo con la reiterada invitación que hizo el jefe del Estado, desde el encuentro que tuvo con el señor José del Carmen Estepa, en cuya casa hizo una alocución para destacar destacando que la enmienda pensional abre de nuevo la posibilidad de un gran Acuerdo Nacional que tenga como prioridad la dignificación del pueblo de Colombia, no solo en pensiones sino también en salud, en los derechos laborales, que ayude a superar la pobreza, mejore la calidad y el acceso a servicios básicos en pensión, salud, educación, en la tenencia de la tierra».

Precisamente el jefe del Estado señaló que el don José del Carmen Estepa, nacido en Betéitiva (Boyacá), es uno de los 500 mil colombianos mayores de 80 años que no tiene pensión, y que gracias a las medidas del Gobierno del Cambio ahora reciben un subsidio de 225.000 pesos mensuales para mejorar su calidad de vida.

El jefe de Estado afirmó que, como él, “millones de viejos y viejas en Colombia no tienen pensión. Gracias a un sistema pensional injusto y desigual en Colombia solo uno de cuatro personas llega a la edad con el derecho a una pensión justa. Y solo una de cada ocho mujeres se pensiona en Colombia».

El mandatario aseveró que con la reforma pensional este Gobierno logra saldar la deuda que el país tenía con sus “viejos y viejas» desamparados.

Igualmente señaló que aunque la reforma pensional empezará a regir a partir del 2025, personas mayores de 80 años como José del Carmen ya están recibiendo el subsidio de 225.000 pesos. De hecho, precisó que ya ha recibido dos pagos y que su vida ahora es más digna.

El presidente Gustavo Petro advirtió, además, que «esta reforma abre de nuevo la posibilidad de un gran Acuerdo Nacional que tenga como prioridad la dignificación del pueblo de Colombia, no solo en pensiones, sino en salud, en los derechos laborales, en la dignidad de quien trabaja actualmente, que ayude a superar la pobreza y mejore la calidad y el acceso a servicios básicos en la pensión, en la salud, en la educación, en la tenencia de la tierra para producir alimentos”.

Sobre los alcances de la reforma, la ministra del Trabajo hizo las siguientes precisiones:

¡Sin ustedes esto no habría sido posible!???? Queremos celebrar la victoria del pueblo colombiano y la sanción presidencial de la Reforma Pensional. Más pensión y más protección para nuestros adultos y adultas mayores es justicia social. ??#PensionarseUnaRealidad pic.twitter.com/rqz2hp8KtU — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 15, 2024



La Reforma Pensional se basa en un sistema de 4 pilares que busca integrar diferentes herramientas de protección económica para los adultos mayores; estos son:

-Pilar solidario: otorgará un auxilio económico de al menos 230.000 pesos mensuales a adultos mayores en condición de pobreza que no lograron cotizar más de 300 semanas. Aunque el monto ha sido criticado por ser insuficiente, sí representa un aumento significativo frente a los actuales subsidios de Colombia Mayor.

-Pilar semicontributivo: beneficiará a quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, otorgándoles un ingreso vitalicio que, según cálculos, sería de al menos 500.000 pesos mensuales. Esto en reemplazo de la actual devolución de saldos o indemnización sustitutiva.

-Pilar contributivo: aquí se integran el régimen de prima media (Colpensiones) y el de ahorro individual (fondos privados). Los colombianos cotizarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos, y el excedente irá a un fondo privado. Al pensionarse recibirán una mesada calculada con ambos componentes.

-Pilar voluntario: es una figura para quienes deseen hacer aportes adicionales y complementar su pensión a través del mercado de valores.

La reforma aplicará para toda la población, excepto para quienes estén en régimen de transición, es decir: mujeres que a julio de 2025 tengan 750 semanas cotizadas, y hombres con 900 semanas o más; para ellos se mantendrán las reglas actuales.

El resto de la población ingresará gradualmente al nuevo sistema. Quienes hoy cotizan hasta 2,3 salarios mínimos pasarán completamente a Colpensiones, y quienes ganan más deberán dividir sus aportes entre Colpensiones y un fondo privado.

La reforma incluye varias medidas para favorecer el acceso de las mujeres a una pensión: podrán acceder 5 años antes que los hombres a los beneficios de los pilares solidario y semicontributivo (a los 60 años vs. 65 de los hombres).

También se mantiene la edad de pensión en 57 años para mujeres y 62 para hombres. Por otro lado, las madres podrán reducir hasta 150 semanas de cotización (50 por cada hijo, máximo 3).