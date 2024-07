Paulatinamente se ha venido superando el apagón cibernético mundial que paralizó aeropuertos, medios, finanzas y telecomunicaciones

–La grave situación provocada por el apagón cibernético mundial que afectó aeropuertos, medios de comunicación, bancos y telecomunicaciones, se ha venido superando paulatinamente. El director ejecutivo de CrowdStrike Holdings Inc., George Kurtz, anunció a través de la plataforma X que la falla había sido identificada y que «se había implementado una solución», asegurando que no se trataba de un ciberataque. Sin embargo, Microsoft también enfrentó un problema aparentemente no relacionado con su servicio en la nube Azure, complicando aún más la situación.

Las principales aerolíneas estadounidenses suspendieron sus vuelos el viernes alegando problemas de comunicaciones, mientras que otras compañías aéreas, empresas de medios de comunicación, bancos y empresas de telecomunicaciones de todo el mundo también informaron de que los cortes del sistema estaban interrumpiendo sus operaciones.

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Allegiant Air dejaron en tierra sus vuelos menos de una hora después de que Microsoft dijera que había resuelto la interrupción de sus servicios en la nube, que afectó a varias compañías de bajo coste.

No estaba claro de inmediato si la decisión de impedir el despegue de los vuelos estaba relacionada con una interrupción anterior de la nube de Microsoft.

En Australia, medios de comunicación, bancos y empresas de telecomunicaciones sufrieron cortes, que según el Gobierno parecen estar relacionados con un problema de la empresa mundial de ciberseguridad Crowdstrike.

Este viernes, cuando Reuters se puso en contacto con su servicio de asistencia técnica, Crowdstrike emitió un mensaje telefónico grabado en el que afirmaba estar al tanto de los informes sobre caídas del sistema operativo Windows de Microsoft relacionadas con su sensor Falcon, sin mencionar Australia.

La oficina de Michelle McGuinness, coordinadora nacional de Seguridad Cibernética de Australia, señaló en una publicación en X que no había información que sugiriera que la interrupción fuera un incidente de seguridad cibernética.

España informó de un «incidente informático» en todos sus aeropuertos, mientras que Ryanair, la mayor aerolínea europea por número de pasajeros, advirtió a los pasajeros de posibles interrupciones que, según dijo, afectarían a «todas las aerolíneas que operan en la Red», aunque no especificó la naturaleza de las interrupciones.

El proveedor de servicios en la nube AWS dijo en un comunicado que estaba «investigando las informaciones de problemas de conectividad a las instancias de Windows EC2 y Workspaces dentro de AWS».

El Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam dijo en su sitio web que la interrupción estaba teniendo un «impacto importante en los vuelos» hacia y desde el concurrido centro europeo.

La Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong dijo en un comunicado que la interrupción estaba afectando a algunas aerolíneas en el aeropuerto de la ciudad y que habían cambiado al check-in manual.

No quedó claro de inmediato si todas las interrupciones notificadas estaban relacionadas con problemas de Crowdstrike o había otras cuestiones en juego. (Información Voz de América).