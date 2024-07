Petro: La filtración de lo que dijo Olmedo López ante la Corte Suprema “busca aislar al gobierno del congreso para que no se aprueben las reformas sociales”.

–El presidente Gustavo Petro volvió a recabar sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y afirmó que la filtración de las afirmaciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia “busca aislar al gobierno del congreso para que no se aprueben las reformas sociales”.

En extensos trinos, el jefe del Estado, aseguró que «las pruebas hasta ahora apuntan a un hecho delictivo: Que el dinero que yo mismo y el Congreso destinó a soportar el país en la peor sequía vivida, fue en gran parte hurtada por quienes dirigieron la UNGRD».

Al efecto, indica que «como jefe de Olmedo jamás le dí una orden semejante» complementa: «Burló mi confianza y al pueblo de Colombia y a quienes lucharon y murieron por obtener un país justo, varios de ellos amigos del mismo Olmedo».

Petro indica que lo que pide es que Olmedo López devuelva «hasta el último peso».

Añade que no duda que «tengan cómplices, incluso políticos, pero ni el giro del ministerio de hacienda a la UNGRD como a todas las entidades, en los días previos al desastre climático que previmos acertadamente, ni la relacion del ministro de hacienda con la comisión parlamentaria de crédito público que es obligatoria para no caer en cesación de pagos y el colapso económico, muestra una actitud irresponsable».

El presidente subraya que «quien entregó el video de Olmedo delictivamente a Caracol Tv, criminalizó el que los congresistas puedan defender el interés de sus regiones ante el gobierno o que Karen por ejemplo, representante de víctimas del Arauca, sin prueba alguna, se le sindique de intermediar contratos en favor del ELN».

Y puntualiza: «Esta persona que filtra una declaración judicial, y su difusión, busca aislar el gobierno del congreso para que no se aprueben las reformas sociales en favor del pueblo y para que el presidente pueda ser arrinconado y abrir el golpe de estado blando».

El mandatario señala que la justicia con tranquilidad puede hacer su investigación, pero, enfatiza, «lo primero que hay que establecer es si se criminaliza o no que los parlamentarios puedan actuar frente al gobierno para representar sus regiones y exponer sus problemas».

Petro dice que «una cosa es eso y otra que los parlamentarios en uso de sus funciones terminen sustrayendo recursos públicos. En el informe Caracol tv ví lo primero, pero no lo segundo».

Según el presidente, «hasta ahora todos los informes adversos de Caracol contra mi han resultado faltos de verdad».

En otro extenso trino, el presidente se refiere al relato periodístico sobre la presentación de un documento reservado de la oficina de un magistrado de la Corte Suprema, y advierte: «Esta filtración que es un delito por parte de quien lo entregó, me parece que habrán sorpresas».

Debo precisar al menos lo siguiente:

Los cupos indicativos de contratación para parlamentarios fueron denunciados por mi mismo, como parlamentario en debate del 5 de junio del 2002, en la cámara de representantes, cuando le mostré a la ciudadanía, a los congresistas y a la prensa centenares de códigos secretos en el DRI Y otras entidades en el gobierno de Andrés Pastrana que iban destinados a cupos de contratación cuantiosos para que diferentes parlamentarios señalaran con sus alcaldes amigos, los contratistas; jamás fueron investigados ni por la fiscalía ni por la corte suprema de justicia del entonces.

2. Esta práctica, llamada de gobernabilidad, indudablemente corrupta, continuó durante todo el periodo hasta mi gobierno. Durante todo el siglo XXI se han realizado financiando de esta manera y con dinero público elecciones, paramilitares y riquezas personales

3. Porque conozco de su existencia, dí orden terminante de no ejercer dicha práctica en mi gobierno. Y de destruir todo fondo dedicado a ello, fondos presupuestales que en EEUU se llaman » el barril de los puercos». Se han encontrado en el DPS, en la UNGRD, en el ICBF, en regalías en general y para la Paz.

4. Si la versión de Olmedo sobre los tres contratos gestionados por los paralamentarios y funcionarios que, abusivamente y engañosamente, señala Olmedo como una posible fuente de financiación predeterminada por el gobierno al ELN, debo decir que esos contratos no se verificaron, es decir nunca salió dinero público a su objetivo.

No salieron dineros públicos porque yo mismo, como presidente de la República pedí la renuncia de Olmedo.

La justicia tiene toda la libertad y el derecho de investigar los hechos. Solo que un posible hecho donde no salieron recursos públicos por intervención directa del presidente, no puede ocultar el hecho de los contratos de carrotanques, el contrato de caregato, donde si salieron dineros públicos hurtados que exijo se devuelvan hasta el último peso.

La justicia ya ubicará las responsabilidades personales alrededor de los hechos tristes y lamentables de la UNGRD.

Cuando Olmedo encontró la olla de corrupción desde hace años consolidada en la UNGRD, debió en lugar de acomodarse a ella, denunciarla al Presidente y a la justicia tal como lo hace el actual director

Eso es lo que yo le exijo a cualquier funcionario que quiera participar del gobierno del cambio. Si no, no merecen estar en este gobierno y si delinquen deben ir a la cárcel.

Por otra parte, el presidente Gustavo refuta este comentario que hizo Juan Manuel Galán en la red social X:

«Mientras el ELN recibe subsidios y contratos adjudicados a dedo por el gobierno, la fuerza pública reducida en sus capacidades hasta un estado de mendicidad. Necesitamos un gobierno que le dé todas las capacidades a nuestra fuerza pública para derrotar las estructuras criminales».

Al efecto, Petro hace las siguientes precisiones:

«Nunca pensé que un hijo de Galán fuera capaz de calumniar.

Como usted , Ivan Cepeda Castro es hijo de un senador asesinado, y es él el que dirige con Vera Grave las negociaciones de paz con el ELN; un expresidente trató de criminalizar a Ivan y hoy está en serios problemas judiciales, no haga usted lo mismo.

La comisión negociadora con el ELN la integran personas de la oposición, la iglesia Católica, con asesores del ejército, con delegados de varios países garantes.

Hice una comisión negociadora tan amplia para garantizar precisamente la máxima transparencia y participación

El gobierno solicitó que el ELN no regresara al secuestro y como es de público conocimiento el ELN ha reafirmado su regreso a esta práctica terrible.. El ELN lleva más de 65 años en la lucha armada, no se vende. Ojalá fuera así de fácil hacer la paz, pero cualquiera que sepa la historia de Colombia sabe que terminar la guerra o algunas de sus prácticas no se hace con dinero. Las organizaciones ilegales de Colombia tienen fuentes de financiación ilícita mucho más poderosas que las contrataciones que les gusta a algunos políticos y que sé, practican desde hace décadas. Yo mismo denuncie los cupos paralamentarios del DRI en el gobierno dd Pastrana, en debate público y yo mismo pedí la renuncia inmediata de Olmedo apenas salieron las primeras sospechas periodísticas

Todos los miembros nacionales y extranjeros, del gobierno y de la oposición saben que Olmedo ha calumniado el proceso de paz. No haga usted lo mismo que el bandido. Al menos tenga prudencia. En ese proceso se juega la vida mucha gente de nuestro pueblo.