Elecciones presidenciales en Venezuela y la disyuntiva de los venezolanos de «migrar o no migrar»

–¿Migrar o no?. Cientos de miles de venezolanos consideran que el resultado de las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio determinará su decisión de continuar su vida en Venezuela o aventurarse a la migración para buscar alivio a sus múltiples penurias económicas. En la misma disyuntiva se encuentran aquellos que abandonaron el país hace algunos años por causa del régimen: regresar o no…

Daniel Briseño vive en una zona pobre de Maracaibo, la alguna vez rica ciudad petrolera de Venezuela, donde revisa casi a diario para ver si finalmente ha llegado por correo una carta confirmando que tiene permiso para mudarse a Estados Unidos.

Briseño, que quiere mudarse con su madre, está harto de lidiar con los desafíos de Maracaibo, que sufre una aguda escasez de servicios como electricidad y agua desde hace una década. Pero podría cambiar de opinión si se produce un cambio de guardia tras las elecciones presidenciales de julio.

«Me gustaría quedarme en Venezuela porque sé que si el gobierno cambia, la industria petrolera regresará con toda su fuerza», dijo Briseño, de 44 años y quien pasó 15 años supervisando la perforación de pozos petroleros antes de perder su trabajo en 2020 en medio de la crisis económica.

El candidato opositor Edmundo González, que enfrentará al presidente Nicolás Maduro, ha centrado parte de su campaña en la promesa de trabajar para devolver a los 7,7 millones de venezolanos que han huido del país de unos 28 millones de habitantes, enfatizando el deseo de las familias de reunirse.

Si no se produce un cambio tras la votación de julio, mucha más gente podría emigrar, dijo el director de ORC Consultores, Oswaldo Ramírez.

Casi 16 % de los consultados por ORC Consultores dijeron que se irían si el candidato de su preferencia no gana en las elecciones presidenciales. Por supuesto, los partidarios de la oposición son significativamente más propensos a decir que buscarían irse que los partidarios de Maduro, según la encuesta.

Unos 2,8 millones de venezolanos ya viven en Colombia, 1,5 millones en Perú y 568.000 en Brasil, tras los años de agitación económica y política del país.

Maduro, que busca su segunda reelección, ha visto durante su gobierno un colapso de la economía con una perdida del 73,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), según investigadores del Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas.

Muchas personas encuestadas rechazan un mayor deterioro de su calidad de vida y, por ende a Maduro, dijo Ricardo Ríos, director de la consultora Poder y Estrategia, que agregó que el deseo de cambio es el principal motivador para votar.

Incluso si hubiera un cambio de gobierno, sería muy poco y demasiado tarde para algunos.

La mamá de Briseño, una mujer de 73 años, quiere unirse con su otro hijo, quien ahora vive en Utah, donde trabaja como repartidor de paquetes, lo que le permite enviar 300 dólares cada mes para alimentos y medicinas a su familia.

El hermano de Briseño puede patrocinar a miembros de su familia hasta por un año mientras escuchan sus casos, bajo un plan dirigido por el gobierno estadounidense para inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

Algunas personas, incluida la madre de Briseño, Pragedis Rivero, se muestran escépticas de que un cambio en el liderazgo ayude a una rápida recuperación. «Este gobierno no ha dejado al país tan bueno y para reponerlo necesitamos demasiado tiempo para que tengamos siquiera la mitad de lo que era Venezuela».

Si bien Maduro alguna vez se burló de los migrantes venezolanos que dijo limpiaban baños en países más ricos, su tono cambió durante la campaña electoral, en la que los ha instado a regresar.

A unos 430 kilómetros al sur de Maracaibo, en un hospital de San Cristóbal, ciudad fronteriza con Colombia que sirve de salida a miles de venezolanos que migran, Yubizay Chacón, de 29 años, gana unos 130 dólares al mes trabajando como enfermera en un hospital público.

Como tantos otros venezolanos, ha estado contemplando la posibilidad de abandonar el país en busca de una vida mejor.

Si Maduro permanece en el poder, migrar puede ser la única opción, afirmó.

Pero se mostró optimista de que una victoria de González «nos dará mas oportunidades de empleo y más oportunidades de tener beneficios como trabajadores. Dejar el país me entristece. Dependo de quién gana», agregó Chacón.

El influyente diario estadounidense The New York Times también abordó en un informe las alternativas de los venezolanos:

«Si el líder autoritario del país, Nicolás Maduro, declara su victoria, dicen que se irán. Si gana el candidato de la oposición, se quedarán».

“Todo el mundo dice lo mismo”, declaró al medio Leonela Colmenares, de 28 años, activista de la oposición. “Que se van, de ganar Maduro”.

Aproximadamente una cuarta parte de la población de Venezuela ya se ha ido del país. Según las Naciones Unidas, casi ocho millones de venezolanos están viviendo en otros países, lo que ha ocasionado una de las mayores crisis migratorias del mundo, indica el informativo estadounidense.

Hasta ahora, Maduro ha mostrado poco interés en abandonar el poder, independientemente de lo que señalen los resultados de las urnas. Esta semana, en un acto de campaña, advirtió de que Venezuela caería “en un baño de sangre en una guerra civil fratricida” si no ganaba.

En años recientes, el éxodo ha afectado a familias y ha despojado al país de sus talentos, lo que ha creado un enorme desafío para el presidente Joe Biden, quien ha tenido que enfrentar niveles récord de migración desde Venezuela y otros países durante su gobierno.

En general, el número de personas que cruzan la frontera estadounidense ha disminuido en los últimos meses con respecto al año pasado, en medio de los esfuerzos del gobierno estadounidense por disuadir a la gente de solicitar asilo en la frontera sur.

Pero agosto, septiembre y octubre han sido tradicionalmente los meses más transitados a través del Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá que se ha convertido en una de las rutas más transitadas del mundo por los migrantes que se dirigen al norte.

No todos los venezolanos se dirigirán a Estados Unidos, y no todos los que lleguen a Estados Unidos intentarán entrar por la frontera sur. Pero cualquier repunte de la migración sería otra prueba importante para Biden justo antes de las elecciones estadounidenses, puntualiza The New York Times. (Información VOA).