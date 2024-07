Kamala Harris: «Me postulo para presidenta de EE.UU.»

–La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, oficializó este jueves que participará en la carrera presidencial. «Soy Kamala Harris y me postulo para presidenta de Estados Unidos», escribió en su cuenta de la plataforma X. Además, Harris difundió un video en el que aseveró que en las presidenciales, que tendrán lugar en noviembre, los ciudadanos se enfrentarán a la cuestión sobre en qué clase de país quieren vivir.

Mostrando a su rival republicano, Donald Trump, y su candidato para vicepresidente, James David Vance, afirma: «Hay algunos que creen que deberíamos ser un país del caos, el miedo, el odio. Pero nosotros elegimos algo diferente; elegimos la libertad».

Harris indicó que aboga por «la libertad de estar a salvo de la violencia armada». «La libertad de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo. Elegimos un futuro en el que ningún niño viva en la pobreza, en el que todos podamos permitirnos la asistencia sanitaria, en el que nadie esté por encima de la ley», señaló.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024