Carrera presidencial en EE.UU: Barack Obama anuncia su apoyo a la candidatura de Kamala Harris

–El expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle anunciaron este viernes su apoyo a la candidatura presidencial de la actual vicepresidenta Kamala Harris, frente al republicano Donald Trump.

A principios de esta semana, Michelle y yo llamamos a nuestra amiga @KamalaHarris. Le dijimos que pensamos que será una fantástica presidenta de los Estados Unidos y que tiene todo nuestro apoyo. En este momento crítico para nuestro país, vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que gane en noviembre. Esperamos que nos acompañe», indicó Obama en un mensaje en la red social X.

«Llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y hacer todo lo posible para acompañarte en esta elección y a la Oficina Oval», le dijo Obama a Harris en un video incluido en el mensaje.

«Estoy orgullosa de ti, esto va a ser histórico», manifestó por su parte la primera dama.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024