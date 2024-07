EE. UU. captura a ‘El Mayo’ Zambada cabecilla del Cártel de Sinaloa

–(Fotos Fiscalía de México). Estados Unidos detuvo en Texas este jueves a Ismael El Mayo Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, quien era buscado por las autoridades estadounidenses desde hace décadas y tenía una recompensa de 15 millones de dólares, según el Departamento de Justicia.

La institución informó que, junto a Zambada, se arrestó también a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán

«El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas», afirmó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La entidad dijo que ambos hombres «enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo».

«El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado del cártel responsable de envenenar a nuestras comunidades rinda cuentas», agregó el texto.

El Departamento de Justicia, además, destacó la detención de otros líderes y asociados del Cártel de Sinaloa, como: El Chapo; otro de los hijos del Chapo y supuesto líder del Cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto sicario principal del Cártel, Néstor Isidro Pérez Salas o El Nini.

El Chapo Guzmán fue detenido en México en enero de 2016 después de protagonizar dos fugas en 2001 y 2015, y extraditado a EE. UU. en enero de 2017 donde fue condenado en julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años adicionales.

Según reveló The Wall Street Journal, citando a funcionarios mexicanos y estadounidenses, ‘El Mayo’ fue capturado después de que un alto miembro de su propio cártel lo engañara para que volara a Texas. Zambada pensaba que iba a inspeccionar aeródromos clandestinos en México, pero en lugar de ello fue trasladado en avión a El Paso.

La operación conjunta entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI «llevaba meses preparándose», aseguró al medio uno de los funcionarios. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la detención del líder criminal.

Asimismo, The New York Times reportó que Guzmán López habría colaborado en el traslado a Estados Unidos de Zambada «luego de atraerlo a un avión privado con engaños». Aunque todavía no se sabe cuándo ni dónde será juzgado ‘El Mayo’, se espera que el hijo de ‘El Chapo’ comparezca ante el Tribunal Federal de Distrito en Chicago en los próximos días.

Se trata del último golpe contra el Cártel de Sinaloa, que ha sido uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad estadounidenses en los últimos años.

En enero de 2023, Ovidio Guzmán, otro hijo de ‘El Chapo’, fue detenido y extraditado a EE.UU., donde enfrenta cargos por narcotráfico. Además, Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, el principal sicario al servicio de los hijos de ‘El Chapo’, fue capturado en noviembre y extraditado a EE.UU. a principios de este año.

Zambada García fue el fundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Tras la detención de este último, se convirtió en el de mayor jerarquía dentro de la organización criminal. A pesar de su larga carrera delictiva, jamás había pisado una cárcel, por lo que pesaba sobre él una millonaria recompensa.

Si bien el arresto de Guzmán fue un gran éxito, en Washington siempre estuvieron irritados por su incapacidad para asegurar un caso contra Zambada. Según recoge NYT, los estadounidenses habían obtenido información importante en numerosas escuchas telefónicas a lo largo de los años y habían estado muy cerca de detenerlo justo antes de atrapar a Guzmán.

En febrero pasado, la Corte del Distrito Este de Nueva York acusó al ‘El Mayo’ Zambada de fabricación y distribución de fentanilo. En causas judiciales previas también había sido acusado de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráfico.

«El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado de los cárteles responsables de envenenar nuestras comunidades rinda cuentas», indicó entonces el fiscal general Merrick B. Garland. (Inforación DW y RT).