Expresidentes y dirigentes políticos colombianos condenan el robo de las elecciones en Venezuela

–Mientras el presidente Gustavo Petro sigue guardando silencio, los expresidentes colombianos y otros dirigentes políticos se han pronunciado sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de darle el triunfo a Nicolás Maduro en las elecciones cumplidas este domingo.

El expresidente Álvaro Uribe Velez sostuvo que «el mundo democrático no puede permitir que le roben este resultado al pueblo de Venezuela».

«La dictadura se consumió en las llamas de sus abusos, le conviene más reconocer una derrota que ser arrasada por la indignación popular», añadió el exmandatario.

«Cuando la democracia es asaltada, además reiteradamente, el único camino es exigir la salida de la dictadura», puntualizó.

Por su parte, el expresidente Iván Duque trinó: «El robo se ha consumado».

Además, señaló que «el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por Maria Corina y Edmundo González.

«Hago un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia, no reconozca al tirano y ejerza la mayor presión para evitar la consolidación de esta usurpación del poder», precisó.

Previamente al anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela otorgandole el triundo a Maduro, el expresidente Duque trinó:

No hay duda: ganó la resistencia democrática y el pueblo se pronunció con su voz estruendosa. Maduro está presionando para que, en pocos minutos, el CNE lo declare ganador sin exponer las actas de su brutal derrota. Tienen preparada una invitación al “diálogo” y la… — Iván Duque ?? (@IvanDuque) July 28, 2024

El exmandatario liberal Juan Manuel Santos pidió al mundo democrático manifestarse para defender la democracia:

Los resultados en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 29, 2024

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana, afirmó: «¡En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un Golpe de Estado al desconocer la voluntad popular!»

«Es vital que Vladimir Padrino y las Fuerzas Armadas de Venezuela no se opongan a la voluntad popular que otorgó la victoria a la resistencia democrática. Además, la comunidad internacional debe exigir que se respete la voz de la ciudadanía. Venezuela debe hacer valer su voz y concretar la decisión de poner fin a la dictadura.

El Partido Conservador Colombiano, también se pronunció: «¡La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada!».

Y añadió: «El derecho de la oposición a conocer las actas de escrutinio de las mesas de votación se ha violado».

Igualmente señaló que «la comunidad internacional y los países democráticos no pueden reconocer un resultado que no ha podido ser verificado».

«El triunfo contundente de Edmundo Gutiérrez es la voz de un pueblo que se cansó de la dictadura» subrayó Pastrana y concluyó: «¡Hermanos estamos con ustedes hasta el final por una Venezuela Libre!».

La senadora de Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseguró que «hoy es el principio del fin. Las democracias en el mundo han sido testigo del robo a los venezolanos».

Sin embargo, indicó que «Maduro caerá al igual que los Castro en Cuba, los Ortega en Nicaragua o los Petro en Colombia».

Finalmente, precisó: «El socialismo es una fábrica de miseria que no permitiremos quede enquistada en nuestras vidas. Los países no deben aceptar un resultado amañado para perpetuar a un tirado perseguido por la justicia internacional».

Aún siendo de día el domingo, cuando faltaban por lo menos 6 horas para conocer el fraude electoral en Venezuela, la amiga de Timochenko ya sabía el resultado. ¿Curioso no? pic.twitter.com/dlXqcjGvh5 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 29, 2024

La representante a la Cámara por Bogotá Cathy Juvinao:

Increíble: el presidente @petrogustavo lleva 24 en total ausencia. ¿Se imaginan qué estaría diciendo, haciendo, si lo de ayer en Venezuela hubiera sucedido en unas elecciones en Colombia? El silencio frente al fraude es complicidad. — Cathy Juvinao ??? (@CathyJuvinao) July 29, 2024

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció así:

«La comunidad internacional, incluida Colombia, tiene la responsabilidad de defender la voluntad del pueblo venezolano y no permitir un nuevo quiebre democrático en Venezuela.

Los resultados revelados por la autoridad electoral en Venezuela, 6 horas después del cierre de las urnas, no coinciden con ninguna encuesta previa, ni con las encuestas a boca de urna independientes y reconocidas internacionalmente.

Esto que les pasa hoy a nuestros hermanos venezolanos nos recuerda que la democracia no está garantizada. No olvidemos eso. Recordemos que nuestra tarea, la de todos, es siempre proteger la democracia y cuidar las instituciones.

Al pueblo venezolano, nuestra solidaridad en esta lucha que continúa.

Los ojos del mundo están sobre Venezuela», concluyó Galán.

¿Usted por qué conocía de antemano el resultado de las elecciones en Venezuela? https://t.co/jmHdEbMaEo — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 29, 2024

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez:

El Dictador Maduro se robó de manera descarada las elecciones en Venezuela ?? .

Papel de @petrogustavo y sus funcionarios es de complicidad con el régimen.

Dirán que aceptan los resultados y lo reconocerán como Presidente.

Lo necesitan en el poder para hacer el mismo fraude en… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 29, 2024

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López Hernández:

«Los resultados anunciados por el CNE de Venezuela no son creíbles, no se basan en la publicación de las actas electorales, verificadas por los testigos y pocos observadores autorizados. No se puede reconocer un resultado no verificable. Chile es el único país que lo ha dicho con claridad. Venezuela ?? eligió la libertad!»

Además, la exmandataria Distrital cuestionó el silenció del presidente Gustavo Petro:

«Hasta cuando va a seguir mudo Presidente @petrogustavo? Su silencio legitima el fraude en ciernes en Venezuela y la continuidad de la dictadura de Maduro.

Usted nunca aceptaría y en cambio denunciaría en Colombia un proceso lleno de abusos, trampas y fraude como el que ha exhibido Venezuela.

Si calla y legitima queda en el mismo podio de dictadores y sátrapas con Maduro.

Y ese mismo final será el de su gobierno, su nombre y su proceso político.

El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Sergio Fajardo:

La posición del presidente Boric es la más sensata. Desafortunadamente, el montaje está diseñado para dar la apariencia de «elecciones libres», con resultados arreglados. Un dictador, por más que se disfrace nunca dejará de serlo. Ante los ojos de todos están condenando

a… https://t.co/v13SRxqCCZ — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) July 29, 2024

El presidente de la ANDI y el Consejo Gremial Nacional, Bruce Bac Master, afirmó que Bruce Mac Master que «todo indica que lo que se ha presentado es un inmenso fraude que va no solo en contra de la democracia, sino sobre todo, es un inmenso golpe a todo el pueblo venezolano que ha vivido años tremendamente duros, llenos de pobreza en uno de esos países más ricos del hemisferio»

«Le corresponde a los gobiernos de los países democráticos del mundo exigir el respeto por la democracia en Venezuela. El silencio ante el potencial abuso de autoridad y la posibilidad de violar la democracia puede ser muy peligroso para toda la región», agregó.

Mac Master también indicó que «es momento de ponerse del lado de la democracia» y subrayó: «Como dice

Gabriel Boric (presidente de Chile) es totalmente imposible creer en los resultados publicados por Consejo Electoral de Venezolano. No se trata solo de encuestas previas, o en boca de urna, sino de los resultados de las actas que han sido entregadas a la oposición en las cuales @EdmundoGU alcanza el 70% de votos».

Y concluyó: «La comunidad internacional toda debe presionar hasta el final hasta revivir la democracia».

Martha Peralta Epieyú, senadora de Pacto Histórico:

«Según el @cneesvzla, Nicolás Maduro es reelegido como Presidente de Venezuela.

El pueblo venezolano y el mundo entero esperan que prevalezcan las garantías electorales y la transparencia. Estamos hablando de la libertad de nuestro país hermano, los resultados deben tener la mayor legitimidad y credibilidad a nivel internacional.

Es fundamental que sean verificados los resultados de las elecciones por veedores internacionales para despejar toda duda. La decisión del pueblo debe ser respetada, pero con total transparencia».

Mientras tanto, alias Timochenko, y el partido Comunes de las extintas Farc celebraron «el triunfo» de Maduro.

“El CNE anuncia que con el 80% de mesas escrutadas y el 59% de participación anuncia que el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela. Celebro el proceso electoral, su transparencia y su eficiencia. Llamo a la paz y la reconciliación (sic)”, Rodrigo Londoño.

“Felicitamos a @NicolasMaduro por su reelección como presidente de nuestro hermano pueblo venezolano y como continuador del legado de Bolívar y del comandante Chávez. Sabemos de los obstáculos tan grandes a los que se enfrenta #Venezuela por haber decidido ser una patria soberana. Deseamos éxito a este nuevo periodo de Gobierno por el bien de todo el pueblo hermano. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! (sic)”, precisa el partido Comunes.