Presidenciales en Venezuela desatan dudas internacionales; Ocho países latinoamericanos piden verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos

–Una serie de dudas sobre la transparencia de las presidenciales del domingo en Venezuela han sido expresadas este lunes desde diversos países, incluso antes de que la oposición venezolana denunciara que se ha producido un fraude. La autoridad electoral dio por ganador a Nicolás Maduro y sólo algunos socios manifiestan su irrestricto apoyo al presidente, reelecto según la autoridad electoral, de cara a un tercer mandato.

Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un comunicado conjunto este domingo en el que anunciaron que harán un seguimiento cercano de los acontecimientos electorales en Venezuela.

El comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y los otros siete países, subraya la importancia de que «se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas».

Los países recalcaron que «eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos».

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó el mismo domingo por la noche de que habló con Maduro para felicitarlo por su «histórico triunfo». Otros mandatarios de la región, como los de Nicaragua, Bolivia y Honduras, países aliados del gobierno de Venezuela, respaldaron estos resultados y consideraron que Maduro obtuvo un «triunfo inobjetable» y que se «respetó la voluntad del pueblo» venezolano. Desde países como China o Irán también llegaron felicitaciones a Maduro por la reelección.

Incluso gobiernos de izquierda como el de Gabriel Boric en Chile han cuestionado los resultados oficiales. Sorprende menos la airada reacción del presidente argentino, Javier Milei, que tras clamar en mayúsculas «¡¡¡dictador Maduro, afuera!!!» dijo en su cuenta de X que «los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro». «Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte», agregó.

El gobierno peruano, incluso, anunció que llamará a consultas a su embajador en Venezuela. Y el de Colombia ha pedido un «conteo total» de los fotos «a la mayor brevedad».El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, repudió «categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta», en un mensaje difundido en X.

Para el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, «no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él». «Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado», agregó en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó desde Japón su «seria preocupación» de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo. Poco antes, Blinken había pedido un recuento «justo y transparente» de los votos de las elecciones presidenciales de Venezuela, lo que equivale a poner en entredicho el resultado oficial.

Kamala Harris pide respeto para la «voluntad» venezolana

Por su parte, Kamala Harris, favorita para ser la candidata demócrata en las elecciones de noviembre de 2024, pidió este domingo que se respete la «voluntad» que la población venezolana.

«Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales hoy. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. A pesar de los muchos desafíos, seguiremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para la gente de Venezuela», dijo en la red social X (antes Twitter).

La vicepresidenta de Estados Unidos se pronunció poco después de las 18:00 hora local (22:00 GMT), momento en que estaba previsto que empezaran a cerrar los centros de votación en Venezuela.

The United States stands with the people of Venezuela who expressed their voice in today’s historic presidential election. The will of the Venezuelan people must be respected. Despite the many challenges, we will continue to work toward a more democratic, prosperous, and secure…

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 28, 2024