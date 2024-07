Maduro, tras ser declarado ganador de las elecciones en Venezuela, pidió «respeto a la soberanía y a la voluntad popular»

–Una vez el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró su victoria con el 51,20 % de los sufragios, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro se dirigió al país para hacer un balance de la jornada.

«Es el triunfo de la paz, del ideal republicano, de las ideas de la igualdad […] Este, comandante Hugo Chávez, es tu triunfo», sostuvo, en tanto el evento comicial coincidió con el aniversario del natalicio del líder bolivariano, fallecido en 2013.

Del mismo modo, advirtió que tras el resultado anunciado por el ente comicial, habría «paz, tranquilidad y justicia» en el país, al tiempo que destacó las virtudes del sistema electoral, caracterizado por múltiples auditorías a lo largo del proceso.

En otro orden, Maduro pidió a terceros países «respeto a la Constitución, a los poderes públicos, a la vida soberana de Venezuela y a la voluntad popular», tras pronunciamientos adelantados por parte de gobiernos de la región que fueron rechazados por la cancillería.

«Hay que agradecer al pueblo de Venezuela su tenacidad, su perseverancia, su conciencia. Tremenda guerra psicológica que le metieron. Todas las redes sociales en contra y campañas diarias para favorecer a los demonios y a las demonias», manifestó.

Sus agradecimientos se extendieron al Poder Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los veedores electorales y al resto de personas que hicieron posible el evento.

Maduro denunció que el sistema electoral fue atacado «masivamente» desde el extranjero y responsabilizó a agentes locales de estar implicados en la maniobra, pues, en su decir, pretendían impedir que se anunciaran los resultados.

«Venezuela sufrió un ataque, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene […], un ataque masivo al sistema de transmisión del CNE porque los demonios y las demonias no querían que se totalizara y se diera el resultado hoy», acusó, al tiempo que instó a la Fiscalía a adelantar la correspondiente investigación y sancionar a los culpables.

En su opinión, la estrategia se implementó «para gritar lo que ya estaba cantado, el grito de fraude», porque «no es la primera vez» que sectores de la extrema derecha apelan a ese recurso para desconocer la decisión del árbitro.

? Maduro denunció que el sistema de transmisión del CNE sufrió un hackeo masivo durante la noche. ?? Sabemos de donde lo hicieron y quien lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía hacer la investigación y hacer justicia. ? VTV. pic.twitter.com/D5fsQaNoIk — ????????????? (@polianalitica) July 29, 2024



En adenda refirió que las autoridades capturaron a varias personas que pretendían empañar la elección con la quema de centros electorales.

«Le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos [manifestantes violentos]. No vamos a permitir que ellos levanten un espiral de violencia. Así se los digo, […] en Venezuela va a haber paz», advirtió.

«No a Milei»

En su intervención, cargó contra el presidente argentino, Javier Milei, quien en redes sociales denunció un supuesto fraude cuando todavía no se conocían los resultados de los comicios.

«No me aguantas un round, bicho cobarde, eres un fascista. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje y desde Caracas, Venezuela, digo: no a Milei, no al nazifascista de Milei», fustigó.

En contraste, refirió que había recibido llamadas de salutación de los presidentes que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Maduro prometió hacer ley su plan de gobierno recogido en el Plan de las 7T, que será implementado a través de un proceso de «diálogo y nuevos consensos nacionales», en interés de poner fin a «la polarización negativa».

«Yo quiero paz, amor y entendimiento. Y tengo el poder que ustedes me han dado y la unión cívico-militar-policial para impulsar el más poderoso y gran diálogo nacional de entendimiento económico, social, cultural, político, moral y espiritual», sostuvo.

De estas materias, apuntó, tendrá prioridad el «diálogo económico» para «consolidar el crecimiento económico, la generación de riqueza para poder invertir en lo social»; si bien a este le seguirá un «diálogo social […] para poner la agenda […] e impulsar la recuperación definitiva de los ingresos de los trabajadores, afectados por las sanciones y la guerra económica».

Sobre el diálogo político aseveró que se producirá «con todos y con todas». «¿Punto de partida? Que respeten esta Constitución y las leyes, que respeten las instituciones, que respeten al pueblo, que no estén convocando a golpe de Estado […] que respeten la decisión del pueblo del 28 de julio».

«El diálogo político no puede quedar solo en los partidos políticos, tiene que buscar la opinión política, las aspiraciones, la visión política del ciudadano, así que tiene que ser un diálogo político popular, de ciudadanos y ciudadanos, donde convoquemos a los partidos y movimientos políticos –no al revés– para profundizar la democracia», abundó. (Información RT).