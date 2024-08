El gran intercambio de prisioneros realizado por Rusia y Occidente; así fueron recibidos los liberados en Moscú y EE.UU

–(Captura de video). Estados Unidos y varios aliados europeos realizaron este jueves un intercambio de 24 prisioneros con Rusia, el mayor desde la guerra fría: 16 fueron liberados de Rusia para regresar a sus países y ocho salieron de cárceles estadounidenses y europeas para ir a Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió al filo de la medianoche de este jueves a los tres estadounidenses liberados como parte del mayor intercambio de prisioneros con Rusia desde la Guerra Fría.

Biden, acompañado de la vicepresidenta, Kamala Harris, recibió a los periodistas Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva y el ex infante de marina Paul Whelan a los pies del avión que los traía desde Ankara (Turquía) en la Base Aérea de Andrews (Maryland).

Join @VP and me as we greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0

— President Biden (@POTUS) August 2, 2024