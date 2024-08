EE.UU: Kamala Harris elige a Tim Walz como fórmula vicepresidencial

–Kamala Harris, la candidata a la presidencia estadounidense por el Partido Demócrata, ha elegido este martes a su candidato a vicepresidente. Se trata del gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Walz, un exeducador, actualmente está en su segundo mandato como gobernador de Minnesota y preside la Asociación de Gobernadores Demócratas. Anteriormente, sirvió durante 12 años en el Congreso, representando a un distrito rural de tendencia conservadora dominado por los republicanos.

El político de 60 años emergió como un «contendiente sorpresa» para acompañar a Harris, puesto que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly, dominaron la primera parte de las elecciones a la vicepresidencia, recoge The Hill.

La decisión simboliza una decantación de la vicepresidenta por un perfil más moderado con la intención de atraer a votantes indecisos frente al perfil más polémico de Donald Trump.

¿Quién es Tim Walz?

El gobernador demócrata de Minnesota, es un veterano militar y partidario de los sindicatos que ayudó a promulgar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, que incluía amplias protecciones para el derecho al aborto y una generosa ayuda a las familias.

Nacido el 6 de abril de 1964 en West Point, Nebraska, Walz creció junto a sus tres hermanos en una comunidad rural de ese estado. Mientras estaba en la escuela secundaria, su padre fue diagnosticado con cáncer de pulmón y murió en 1983.

Walz terminó su educación y consiguió un título en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal Chadron en Nebraska, después comenzó a trabajar como profesor en una escuela local, donde conoció a su esposa Gwen Whipple, con quien se casó en 1994 y dos años después se mudaron a Minnesota.

Su rol político comenzó en 2004 cuando fue voluntario de la campaña presidencial de John Kerry, sin embargo, no fue hasta 2006 que decidió ser candidato al Congreso. En ese momento, venció a su rival e incumbente congresista republicano Gil Gutknecht, y asumió la posición en enero de 2007.

El político utilizó el cargo para defender los problemas de los veteranos. Sirvió 24 años en la Guardia Nacional del Ejército, ascendiendo a sargento mayor de mando, uno de los rangos más altos de los alistados en el ejército.

Cuando fue elegido gobernador por primera vez en 2018, Walz tuvo que encontrar formas de trabajar con una Legislatura que estaba dividida entre una Cámara controlada por los demócratas y un Senado liderado por los republicanos. Sin embargo, Minnesota tiene una historia de gobierno dividido, y el acuerdo fue sorprendentemente productivo en su primer año.

Walz ganó la reelección por casi 8 puntos en 2022, y los demócratas mantuvieron el control de la Cámara y dieron la vuelta al Senado para ganar el control total de ambas cámaras y la oficina del gobernador por primera vez en ocho años.

Sus logros más orgullosos incluyeron amplias protecciones para los derechos al aborto. También promulgaron nuevas protecciones para los derechos trans, convirtiendo al estado en un refugio para familias que vienen de fuera del estado para recibir tratamiento para niños trans.

We got an aerial picture of the flood conditions in southern Minnesota. The damage to homes, businesses, and infrastructure is devastating.

This is an extremely challenging time. But we have rebuilt before, and alongside our local and federal partners, we will rebuild again. pic.twitter.com/aSUdkzTwGq

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 25, 2024