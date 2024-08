El 22 de julio fue el día más caluroso en la Tierra

–La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó este martes que el pasado 22 de julio se convirtió en el día más caluroso en la Tierra desde que se tienen registros, alcanzando un nuevo récord de temperatura media a nivel global de 17,16 grados Celsius.

El 22 de julio de 2024, la temperatura media diaria global alcanzó un nuevo récord en el conjunto de datos ERA5, de 17,15 °C. Esto supera los récords anteriores de 17,09 °C, alcanzados solo un día antes, el 21 de julio de 2024, y 17,08 °C, alcanzados un año antes, el 6 de julio de 2023.

«Este nuevo informe sobre un récord diario de temperatura media mundial es digno de mención porque ya no estamos en una fase cálida de El Niño y ha ocurrido durante un período prolongado de calor extraordinario: junio de 2024 fue el decimotercer mes consecutivo de temperaturas globales récord», dijo el Director de Servicios Climáticos de la OMM, Chris Hewitt.

Antes de la larga racha de temperaturas récord de julio y agosto de 2023, la temperatura media diaria global más alta en el conjunto de datos ERA5 fue de 16,80 °C, el 13 de agosto de 2016, tras el fuerte fenómeno de El Niño.

ERA5 es uno de los conjuntos de datos que utiliza la OMM para monitorear las temperaturas globales. Abarca el período desde 1940 hasta la actualidad. Algunos de los otros conjuntos de datos globales datan del comienzo del registro instrumental moderno en 1850.

Según el director del C3S, Carlo Buontempo: «El 21 de julio, el C3S registró un nuevo récord de temperatura media diaria global. Lo que es realmente asombroso es la gran diferencia que hay entre la temperatura de los últimos 13 meses y los récords de temperatura anteriores. Ahora nos encontramos en un territorio verdaderamente desconocido y, a medida que el clima siga calentándose, es probable que veamos nuevos récords en los próximos meses y años».

Otra señal de la tendencia al calentamiento global es el hecho de que los diez años con las temperaturas medias diarias más altas son los últimos diez años, de 2015 a 2024.

