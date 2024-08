¿En qué se invierte el aporte voluntario del 10% del impuesto predial y vehicular?

Imagen: Hacienda

La solidaridad de los contribuyentes bogotanos ha sido muy importante en los últimos años para la ciudad, por su aporte al desarrollo y apoyo de múltiples iniciativas. En esta oportunidad, los recursos recaudados por la contribución voluntaria serán destinados para mejorar la seguridad de ciudad.

Todo ello en el marco del programa ‘Bogotá Camina Segura’, que lidera el alcalde Carlos Fernando Galán. Entre los elementos que la administración distrital espera adquirir con el dinero que voluntariamente aporten las y los ciudadanos están:

Drones

Cámaras de seguridad

Motos

Patrullas

Escáneres

La Secretaría Distrital de Hacienda -SDH- les agradece a los 4.529 contribuyentes del impuesto predial y a 3.038 del impuesto de vehículos que al 25 de abril ya habían realizaron su aporte voluntario adicional del 10 % porque con ello están contribuyendo a la causa de la seguridad.

Ana María Cadena, secretaria Distrital de Hacienda, invita a quienes todavía no han pagado su impuesto a que no olviden hacer su aporte voluntario del 10 % adicional a su obligación para darle una mano a Bogotá.

Si aún no has hecho el pago del impuesto predial 2024 y no sabes cómo hacerlo, ingresa al siguiente enlace: ABC: Todo lo que debes saber sobre el pago del impuesto predial 2024 en Bogotá