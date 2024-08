Esto es lo que debe hacer en caso un incendio en Bogotá

Foto: Bomberos de Bogotá

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá sugiere que en caso de presentarse un incendio en tu vivienda o donde te encuentres, llama a los servicios de emergencias a través de la Línea de Emergencias 123 lo antes posible y repórtalo.

– Conserva la calma

– Busca el extintor más cercano y trata de controlar el inicio del fuego.

– Si el fuego es de origen eléctrico no intentes apagarlo con agua.

– Si la puerta es la única salida, verificar que la chapa no esté caliente antes de abrirla.

– En caso de que el fuego obstruya las salidas, no desesperes y colócate en el sitio más seguro.

– Si hay humo ubícate lo más cerca posible del piso y desplázate gateando.

-Tápate la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo.

– Nunca utilices los ascensores durante el incendio, utiliza las escaleras. -En el momento de la evacuación sigue las instrucciones del personal especializado.

– Ayuda a salir a los niños, ancianos y minusválidos.

Según Bomberos, la gran mayoría de los incendios, al interior de edificaciones, se presentan accidentalmente Ya sea por una chispa, una veladora encendida, una fuga de gas repentina o una colilla de cigarrillo que propague rápidamente el fuego. Es importante siempre tener buenos hábitos y la mayor precaución posible para intentar prevenirlos y evitar así poner en riesgo nuestros bienes y la vida misma.

Es por eso que debes seguir estas recomendaciones para que no ocurran emergencias de este tipo:

• No enciendas veladoras; y si lo haces, procura tenerlas en un lugar visible, fuera del alcance de los niños o animales, bajo supervisión, lejos de materiales que se pueda prender.

• No excedas el tiempo de carga de los electrodomésticos o aparatos eléctricos y no sobre cargues las extensiones o tomacorrientes.

• Vigila las planchas para el cabello o la ropa, no los dejes conectados y con objetos cercanos.

• Si fumas, hazlo en lugares exteriores, no en camas o sillones.

• No dejes material como papel, telas, madera, gasolina, varsol, pinturas, entre otros cerca de la estufa.

• Vacía con regularidad las papeleras para no acumular papeles o productos inflamables.

¡Ojo con las fugas de gas!

• Si huele a gas, abre las ventanas y puertas para ventilar y llama rápidamente a un técnico. En ese momento, no desconectes ni enciendas nada que necesite luz eléctrica.

• Si vas a salir de viaje, cierra siempre la llave de paso del gas.

• La llama de la estufa debe ser color azul, si predomina el naranja hay un fallo en la instalación.

• Vigila siempre lo que cocines, si el viento apaga la llama el gas se escapará y puede generar una emergencia.