La SAE recupera bienes presuntamente de alias «Falcón», capo del narcotráfico del clan del golfo

–(Fotos SAE). Tres lujosas propiedades presuntamente de propiedad de Juan José Valencia Zuluaga, alias «Andrea» o «Falcón», uno de los máximos jefes del ala narcotraficante del Clan del Golfo, fueron desalojadas y recuperadas por la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Estos bienes forman parte de un extenso patrimonio ilícito que, según las investigaciones, fue acumulado mediante actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

La primera propiedad, una casa de dos plantas con sótano, ubicado en un lote rural. Entre sus instalaciones se encuentran un estudio, sala de cine, salón de juegos, comedor, dos salas, fogata, zona de jacuzzi, piscina, gimnasio, despensa, pista de bolos, polígono de tiro, galería para autos con elevador, área de servicio con tres habitaciones y dos baños, jardines, biblioteca, turco, cuatro amplias alcobas con vestier y baño privado, bodega, cancha de fútbol, capilla, lago artificial y una fuente.

En el lugar, se hallaron varios vehículos estacionados, pero no se encontraron personas ni animales en el interior. No obstante, los abogados de los ocupantes presentaron a un adulto mayor y varios menores de edad, alegando que residían en la propiedad. Tras la verificación por parte de la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se constató que los menores vivían en propiedades vecinas no implicadas en la diligencia.

El segundo inmueble, una casa con sala exterior, sala comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, vestier y terraza, dos alcobas secundarias con baño privado y clóset de madera, dos habitaciones para huéspedes, zona de BBQ, jacuzzi, bodega, pesebrera y garaje con edificio independiente, no mostró señales de ocupación.

Finalmente, en un tercer inmueble, una casa unifamiliar de dos plantas con salón exterior, sala, comedor, cocina, zona de ropas, estudio, alcoba principal con baño, vestier y terraza, dos alcobas secundarias con baño privado y clóset, dos habitaciones para huéspedes, zona de BBQ, jacuzzi, piscina, bodega y garaje, las autoridades encontraron a un ciudadano albanés.