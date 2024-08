Lula: «No me quiero comportar de forma apasionada o precipitada sobre Venezuela»

–El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este jueves en mantener una posición cauta sobre Venezuela, mientras siguen en conversaciones diplomáticas con su par de Colombia, Gustavo Petro.

«Yo no me quiero comportar de forma apasionada o precipitada [sobre la cuestión de Venezuela]», dijo Lula, en una conversación con Radio T, que fue transmitida en vivo por redes sociales.

El mandatario brasileño defendió el respeto a los asuntos internos de cada país y reiteró que su objetivo principal en las negociaciones es que se encuentre una solución política a la crisis que se desató tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Para resolver la cuestión, Lula adelantó que ha puesto sobre la mesa varias opciones entre las partes, como la posible constitución de un «gobierno de coalición», que integre a miembros del oficialismo y de la oposición; o incluso la repetición de los comicios. Sin embargo, no reveló cuál ha sido la respuesta de los dos factores.

Lo que el mandatario brasileño mantiene inamovible es su petición a las autoridades electorales de Venezuela que esclarezcan las dudas sobre el resultado. «Es importante que la gente tenga la data», apuntó.

«De la misma forma en que yo quiero que se respete a Brasil, tengo que respetar al resto de los países», sostuvo Lula.

En esa línea, explicó que hasta que no se dilucide este asunto, no procederá a reconocer a nadie como presidente de Venezuela para el período 2025-2031. «Yo no puedo decir que la oposición salió victoriosa porque no tengo los datos, y mucho menos puedo decir que Maduro ganó porque tampoco tengo los datos», precisó.

Finalmente, Lula señaló que el pasado miércoles había mantenido una reunión con su par colombiano Gustavo Petro sobre el tema, pero dejó claro que no era momento de «ser precipitado y tomar una decisión» al respecto. (Información RT).