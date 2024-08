EE.UU: Denuncian la desaparición del cuerpo del autor del atentado contra Trump

–El cuerpo de Thomas Matthew Crooks, quien intentó asesinar a Donald Trump, exmandatario estadounidense, desapareció antes de haber sido investigado, según afirmó el miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., Clay Higgins, en la investigación preliminar publicada este lunes.

El congresista republicano criticó al FBI por entregar el cuerpo de Crooks a su familia para que lo incineraran días después del tiroteo, y calificó de «perturbador» que la agencia impidiera una mayor investigación acerca del atentado contra el exmandatario.

«Mi esfuerzo por examinar el cuerpo de Crooks el lunes 5 de agosto causó mucho revuelo y reveló un hecho inquietante: que el FBI liberó el cuerpo para su cremación 10 días después [del 13 de julio]», explicó, añadiendo que el 23 de julio el cuerpo desapareció sin que nadie lo supiera. «Nadie lo sabía hasta el lunes 5 de agosto, incluidos el forense del condado, las fuerzas del orden, el sheriff, etc.», destacó Higgins.

De acuerdo con el informe, aunque el forense del condado técnicamente tenía autoridad legal sobre el cuerpo, Higgins insiste en que no habría podido entregarlo a la familia «para su cremación o entierro sin el permiso específico del FBI». Además, Higgins en su informe hace hincapié en que fueron los agentes del FBI quienes habían borrado toda la evidencia biológica de la escena del crimen, lo que puede ser calificada solamente de «una obstrucción a cualquier esfuerzo de investigación posterior».

Según el congresista, el problema principal es que no se sabe si los informes del forense son precisos y fiables. «El problema para mí es que, al no ser capaz de examinar el cuerpo, no sabré al 100 % si el informe del forense y el de autopsia son exactos. De hecho, nunca lo sabremos», concluyó, agregando que, a pesar de tener reportes e imágenes, jamás se podrá decir a ciencia cierta si hubieran coincidido con el examen del cadáver.

Sin embargo, Higgins aseguró que todas las preguntas y teorías tendrán sus explicaciones y respuestas más adelante, y que el informe publicado no es una investigación «exhaustiva ni definitiva». «Los estadounidenses merecen saber la plena verdad sobre el atentado contra el presidente Trump», subrayó.

Trump fue herido de bala en una oreja en un intento de asesinato en un mitin de campaña el 13 de julio. El tirador fue identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años. (Información RT).