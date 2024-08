Este es el ABC del reporte de información en medios magnéticos en Bogotá 2024

En Portal Bogotá ofrecemos información de servicios y trámites distritales a nuestros lectores. El servicio de reporte de información de medios magnéticos o información exógena dispuesto por la Secretaría de Hacienda (SDH) de Bogotá, le permite a las personas naturales y jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.

La importancia medios magnéticos o información exógena

La información exógena tributaria tiene como propósito efectuar cruces y estudios de información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejercer mayor control de los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales.?

Si se encuentra registrado en el aplicativo dispuesto por la Secretaría de Hacienda o cuenta con contraseña, puede ingresar al siguiente enlace:

A continuación, te compartimos un paso a paso de cómo preparar la información para cargar en el validador:

La entrega de la información exógena a que se refiere la presente Resolución deberá realizarse en las siguientes fechas, atendiendo el último dígito del número de identificación:

¿Qué se debe hacer?

Antes de realizar el reporte, es importante verificar el anexo técnico, de acuerdo con el artículo correspondiente.

La administración no realiza revisión de archivos, por lo cual es necesario tener en cuenta las recomendaciones mencionadas.

La única constancia de entrega de la información es el cargue de la misma a través del validador.

Si requieres mayor información, puedes consultar:

Para el cargue correcto de la información, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

Ningún campo puede quedar en blanco, si es un campo numérico se debe digitar cero(o), si es alfabético NA.

Tener en cuenta el número de columnas especificado en el archivo técnico, para cada uno de los artículos, de tal forma se deben diligenciar los campos con las siglas o número mencionado.

En el momento de guardar el archivo en CSV (delimitado por comas), verificar que no quede ningún espacio en blanco, en las columnas, y que no supere el número de caracteres estipulado por cada columna.

Si está registrado y olvidó la contraseña; la aplicación brinda la opción de recuperarla. Si no puede acceder porque el correo registrado ya no está disponible, la aplicación ofrece la posibilidad de cambiar el correo electrónico. El mensaje de recuperación de contraseña puede llegar a la bandeja de ‘Correo no deseado’ o Spam. Algunas configuraciones del correo electrónico pueden bloquear la recepción del mensaje que valida la nueva contraseña, es necesario revisar estas configuraciones.

Para más información o si tienes alguna otra duda te compartimos los canales de atención que te brinda la Secretaría de Hacienda (SDH):

Presencial:

En todos los SuperCADE donde hace presencia la Secretaría de Hacienda .

. SuperCade CAD: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La atención se prestará de acuerdo a la asignación de turnos según la capacidad operativa.

Virtual:

Tenga en cuenta, que las solicitudes podrán ser enviadas a través del correo radicacionhaciendabogota@shd.gov.co o https://bogota.gov.co/sdqs/.

Chat Hacienda

Orientación por videollamada

¡ATENCIÓN!

Recuerda que, si los datos o el proceso no están bien diligenciados, la página te puede generar un error que no te va a permitir avanzar. Por lo que te recomendamos seguir los instructivos que hay dentro de este articulo para que puedas completar tu reporte.