Distrito abre convocatoria organizaciones campesinas para logística de alimentos

Foto: Secretaria de Desarrollo Económico

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), lanzan una convocatoria pública dirigida a organizaciones campesinas con el objetivo de desarrollar actividades logísticas en la capital.

Este proceso busca apoyar a las organizaciones de productores agropecuarios y agro redes, fortaleciendo sus capacidades en la agregación de oferta y operatividad logística. En particular, la convocatoria se centra en la utilización de áreas de almacenamiento en seco dentro de la Plataforma Logística y Comercial Los Luceros, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar.

“La Plataforma Logística Los Luceros es un espacio clave para el almacenamiento y conservación de alimentos secos, frutas, verduras, así como para la transformación básica de estos productos. Su infraestructura está diseñada para mejorar la eficiencia en la cadena de suministro de productos agrícolas, beneficiando tanto a productores como a consumidores en Bogotá. Por esto, abrimos esta convocatoria para seguir trabajando en pro de la seguridad alimentaria de Bogotá”, destaca Carolina Chica Builes, directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE).

Entre los criterios de selección, se destacan las organizaciones de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) legalmente constituidas y activas, que estén integradas por pequeños y/o medianos productores agropecuarios de Bogota?. Estas organizaciones deben estar vinculadas al sector agrícola, ya sea mediante la producción agropecuaria tradicional o la agricultura urbana y periurbana.

Plataforma logística de la Plaza Distrital de Mercado Los Luceros. – Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.

Asimismo, la convocatoria está abierta a agro redes solidarias de pequeños productores agropecuarios o de la agricultura urbana y periurbana de Bogota?, que funcionen bajo un esquema organizativo y colectivo. Estas redes tienen la posibilidad de acceder a los espacios de la Plataforma Logística Los Luceros para mejorar la eficiencia en la distribución y transformación básica de alimentos.

Además, podrán participar mipymes dedicadas a la transformación básica de alimentos, siempre y cuando estas empresas sean gestionadas por procesos comunitarios, organizativos o colectivos, y estén ubicadas en Bogotá. Las entidades territoriales de la región central de Colombia también están invitadas a participar, siempre que vinculen a pequeños productores y sus organizaciones en sus proyectos.

De igual forma, la convocatoria se extiende a organizaciones de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), agro redes solidarias y mipymes de otros departamentos del país, siempre y cuando cumplan con los mismos requisitos de legalidad, actividad y gestión comunitaria. Estas entidades tendrán la oportunidad de utilizar las instalaciones de la Plataforma Logística Los Luceros para mejorar sus procesos logísticos y operativos, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía rural en Bogota? y la Región Central de Colombia.

Las organizaciones, redes y colectivos solidarios de la ruralidad bogotana interesados en participar en esta convocatoria pueden solicitar su inscripción a través del formulario en línea disponible en https://forms.gle/PAzuv6Z8UR1Ci1Mj9 .

Para completar el proceso, deberán adjuntar los siguientes documentos en formato PDF:

Copia de documento de identificación de la persona natural o jurídica que solicita la utilización de los espacios de la plataforma. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días (en caso de organizaciones formales o entidades). Registro Único Tributario – RUT. Certificación del ente territorial (local, municipal o departamental) que señale expresamente la participación de pequeños productores de esos territorios. Listado de integrantes de la organización o red beneficiados. Disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wYBr5Gj__-4v-1EGxEd6BJ2_C04Mx14a/edit#gid=728342624 Portafolio u hoja de vida de la organización membretado. Si no se cuenta con imagen corporativa, una hoja resumen con la historia de la organización/red, proyectos ejecutados y experiencia comercial.

Dentro del espacio de la Plataforma Logística no se puede realizar el almacenamiento, venta o distribución de bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas, cigarrillos, tabaco, bebidas energizantes, refrescos con alto contenido de azúcar, y snacks o pasabocas que contengan altos niveles de sodio y/o azúcares. Estas restricciones buscan promover un entorno saludable y alineado con las políticas de seguridad alimentaria de la ciudad.

La plataforma logística de la Plaza Distrital de Mercado Los Luceros permite almacenamiento y comercialización de todo tipo de alimentos y productos. – Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.

Asimismo, no se permite la transformación de alimentos procesados dentro de la plataforma sin el previo consentimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE). Esta medida está diseñada para garantizar que todas las actividades de procesamiento cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la entidad.

La venta minorista al público también está prohibida dentro de la plataforma, ya que el espacio está destinado exclusivamente a operaciones logísticas y no al comercio directo con los consumidores. Además, el almacenamiento, cargue o descargue de productos no relacionados con las actividades autorizadas por el PMASAB no está permitido, lo que asegura que la plataforma se utilice de manera eficiente y de acuerdo con su propósito principal.

Por otro lado, la disposición o almacenamiento temporal de residuos sólidos y/o orgánicos está prohibida en la plataforma. Todos los residuos generados deben ser clasificados y entregados al operador interno encargado de su disposición final, garantizando así un manejo adecuado de los desechos.

También está prohibido el bodegaje de elementos, equipos, vehículos, carretas, y cualquier otro objeto no relacionado con la operatividad de la plataforma. Finalmente, no se permiten reuniones u otras actividades que no estén directamente relacionadas con las funciones logísticas aprobadas, asegurando que el espacio se mantenga enfocado en su misión de apoyar la cadena de suministro alimentaria en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.