Cuatro millones de usuarios de TransMilenio afectados por paro en Bogotá

Foto: @BogotaTransito

El Distrito entregó un balance de las afectaciones que ha generado el paro de gremios de transportadores en Bogotá, este jueves 5 de septiembre de 2024. La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, se refirió puntualmente a la situación del Sistema.

“Tenemos más de cuatro millones de usuarios afectados, que no han podido llegar a sus destinos o han tenido retrasos importantes. Esto ha sido, principalmente, por los bloqueos permanentes e intermitentes que tenemos en puntos estratégicos de la ciudad; estos bloqueos impiden la circulación de nuestra flota, en algunos casos la flota ni siquiera puede salir de los patios. Hoy estamos operando solo con 25 % menos de la flota que regularmente usamos para la operación, es decir una cuarta parte de nuestros buses hoy está parada o en los patios o en puntos de bloqueo”, señaló la gerente general de TransMilenio.

Esto implica que cuando existe el bloqueo se implementan retornos operacionales para garantizar la operación en la mayor parte de la ciudad o se implementan desvíos para que se deje de prestar servicio algunos puntos de parada, pero se siga operando en vías alternas.

“Tenemos un equipo en vía que está regulando nuestra flota y también el conflicto con otros vehículos, para garantizar la prestación del servicio en la medida de lo posible. En algunos casos los usuarios no ven que haya bloqueos en el punto donde se encuentran, pero la razón de que no esté circulando nuestra flota es que seguramente en un punto hay un bloqueo total que no permite la circulación de los buses”, agregó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Y añadió: “En este momento tenemos varios patios, que es donde nosotros parqueamos la flota, con las entradas bloqueadas. Tenemos tractocamiones atravesados en las entradas de los patios, que no permiten ni siquiera la salida de esta flota a operar”.

También denunció que en el marco de estos bloqueos van casi 100 buses vandalizados, a la par que han agredido a conductores, obligados a bajarse de los vehículos para atravesarlos en las vías: “Entonces ahí es muy importante aclarar que los conductores no hacen parte de este paro y no tienen absolutamente nada que ver. El respeto por los conductores y toda la fuerza operativa de TransMilenio es muy importante”.