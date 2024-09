Gestión del Riesgo lanza alerta para el Archipiélago de San Andrés y Providencia por desarrollo ciclónico en el mar Caribe

–(Foto satelital @NHC_Atlantic). Una perturbación en el occidente del mar Caribe, denominada AL97, presenta un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 80% en los próximos 7 días, la cual puede afectar al Archipiélago de San Andrés y Providencia, alertó en las últimas horas la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En el comunicado la UNGRD advierte que esta perturbación ya ha generado lluvias y vientos fuertes en Providencia, y es posible que continúe afectando las condiciones atmosféricas en el archipiélago durante las siguientes 24 horas.



Gestión del Riesgo formula varias recomendaciones, en particular a las capitanías de puerto en cada territorio para que estén atentas e informen sobre las medidas necesarias para las actividades marino- costeras.

No obstante, señala que las autoridades aeronáuticas informan que hasta ahora no hay afectaciones en el espacio aéreo colombiano, pero se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la perturbación.

«El sistema seguirá siendo monitoreado por la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, conformada por el IDEAM, Dimar, Aerocivil, la Fuerza Aérea Colombiana y la UNGRD, que informarán cualquier cambio», concluye el comunicado.

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, Florida, emitió anoche también una alerta sobre una perturbación en el noroeste del Caribe, que, subraya, podría requerir alertas o avisos para partes del oeste de Cuba y la península de Yucatán a partir de este lunes.

«Seguimos monitoreando 3 áreas para un posible desarrollo en toda la cuenca del Atlántico. Se espera que se forme un sistema de baja presión en el noroeste del mar Caribe en unos días y tiene un 70 % de probabilidad de desarrollo mientras se desplaza en general hacia el norte a través del Golfo de México», precisa.

1am CDT Monday 23rd Sep Key Messages for system in NW Caribbean (#AL97).

Watches or warnings could be required for portions of the Yucatan Peninsula or Western Cuba later today. Interests in the #Florida Panhandle & west Florida coast should monitor closely.… pic.twitter.com/mq2S9nokyN

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2024