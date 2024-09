Alerta en el Caribe: Formación ciclónica se fortalece y alcanzará pronto categoría tropical; incrementará lluvias y ráfagas de viento

–(Foto UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, atificó la alerta en el Caribe por el ciclón tropical 9, aunque este se está alejando del territorio colombiano, pues continúa su desplazamiento hacia el norte-noreste, mientras sigue fortaleciendo. Se espera que en las próximas 24 horas alcance la categoría de tormenta tropical, precisó la UNGRD en un comunicado.

«Aunque el sistema se aleja, continúa influyendo en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano, especialmente en la zona insular. Por tanto, se mantiene el estado de vigilancia», puntualizó.

Actualmente, se observan oleajes significativos de entre 1.6 y 1.9 metros, con vientos del suroeste a sureste, alcanzando velocidades de hasta 42 km/h y con posibles ráfagas mayores, afectando principalmente al norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se prevé que estas condiciones persistan durante las próximas horas, con incrementos en las lluvias y ráfagas de viento, lo que podría provocar un aumento en la altura del oleaje.

El sistema ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas en el mar Caribe, afectando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que siguen manteniendo la alerta en vigilancia.

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales, compuesta por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Dirección General Marítima (Dimar), continuará monitoreando la evolución del sistema y emitirá actualizaciones conforme sea necesario.

Se insta a las autoridades locales y a la comunidad a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, ha emitido esta madrugada alertas de huracán y marejada ciclónica para la costa del Golfo de Florida.

Según el informe, la marejada ciclónica potencialmente mortal causada por PTC9 está aumentando a lo largo de la costa del Panhandle de Florida y la costa oeste del golfo de Florida. «Los residentes deben asegurarse de tener su plan de huracanes listo y también seguir los consejos de los funcionarios locales».

Here are the Key messages for Tuesday early morning for Potential Tropical Cyclone Nine – Hurricane and Storm Surge Watches have been issued for the Gulf coast of Florida. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/mEzH6IFEC8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2024