Falleció Maggie Smith, icónica actriz británica de ‘Harry Potter’ y ‘Downton Abbey’

–(Foto @Harry_Potter_TM – videos @IMDb). La actriz británica Maggie Smith, conocida por su participación en la popular saga cinematográfica de ‘Harry Potter’ y en la serie ‘Downton Abbey’, falleció este viernes a los 89 años, informaron sus hijos Chris Larkin y Toby Stephens en un comunicado.

«Falleció pacíficamente en el hospital esta madrugada, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y estuvo con amigos y familiares al final», reza la nota, en la que los familiares dicen estar «devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela».

«Les agradecemos todos sus amables mensajes y apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento», concluye la nota de la familia.

Happy Birthday to the legendary Maggie Smith! ? From ‘Gosford Park’ to @DowntonAbbey, which of Maggie’s 88 acting credits is your favorite? https://t.co/29dF3Of6ZD pic.twitter.com/TUT3xCKqrF — IMDb (@IMDb) December 28, 2021

Fallece a los 89 años Maggie Smith, nuestro querida Minerva McGonagall. Varitas arriba por ella. pic.twitter.com/EQJjaPfR4W — Harry Potter™??? ? ? (@Harry_Potter_TM) September 27, 2024



Considerada una de las más grandes actrices británicas de su tiempo, Smith obtuvo dos premios Óscar: el primero en 1970 como mejor actriz protagonista por su papel en ‘Los hermosos años de Miss Brodie’ y el segundo en 1979 como actriz de reparto en ‘California Suite’.

Además, recibió seis premios BAFTA (Premios de Cine de la Academia Británica), tres Globos de Oro, tres premios Emmy y un premio Tony.

happy birthday to the one and only dame maggie smith x. pic.twitter.com/VCPmNe6NtY — Tom Felton (@TomFelton) December 28, 2021

Esta fue la interpretación de Jean Brodie, ganadora del Óscar, de Maggie Smith en LA EDAD DE JEAN BRODIE (1969)

Maggie Smith’s Oscar winning portrayal of Jean Brodie in THE PRIME OF MISS JEAN BRODIE (1969) #HappyBirthdayMaggieSmith pic.twitter.com/zWLZmFjjKl — Maggie Smith News (@dame_maggie) December 28, 2022

En 2007 se le diagnosticó un cáncer de mama, pese a lo que optó por seguir interpretando a Minerva McGonagall en las tres últimas películas de la saga de ‘Harry Potter’. (Información RT).