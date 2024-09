Putumayo se quedó sin gobernador: Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Andrés Marroquín por doble militancia; se salvó el de Córdoba

–El Consejo de Estado anunció la anulación de la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna como gobernador del Putumayo, por incurrir en doble militancia, en la modalidad de apoyo.

Según los demandantes, Carlos Andrés Marroquín Luna apoyó la campaña a la Asamblea Departamental del Putumayo de una aspirante del partido MAIS, a pesar de que la colectividad que lo avaló (partido de la U) inscribió lista de candidatos para dicha corporación, en coalición con las agrupaciones En Marcha y Fuerza de La Paz.

La Sección Quinta, luego de valorar las pruebas allegadas al proceso, encontró demostrado que el demandado, durante la campaña electoral, participó en un evento público y durante su intervención, además de manifestar sus propuestas a los asistentes, por su iniciativa, le otorgó el uso de la palabra a la candidata del MAIS para que informara a los presentes su partido y el número en la tarjeta electoral para que votaran por ella. Asimismo, Carlos Andrés Marroquín Luna utilizó expresiones como «con Karina y Marroquín hasta el fin», «la tripleta ganadora que quiere trabajar por este bello municipio» y su intención de respaldo «hasta el fin».

Con lo anterior, la Sala concluyó que es claro y evidente que el demandado ejecutó actos concretos y positivos de apoyo, dirigidos a los asistentes al evento político para favorecer a la candidata del MAIS en su aspiración a obtener una curul en la Asamblea del Putumayo, lo que deriva en la prohibición de doble militancia, en la modalidad apoyo. En especial, cuando se demostró que el MAIS y la U inscribieron de manera independiente su propia lista de candidatos, sin que se advierta que dicho movimiento hubiera avalado o adherido a la campaña de Carlos Andrés Marroquín Luna.

Finalmente, para los demandantes el gobernador habría apoyado las aspiraciones de candidatos pertenecientes a los partidos Dignidad y Compromiso y MIRA, a la Alcaldía y al Concejo Municipal del Valle del Guamuez, como también para la Asamblea del Putumayo, pero la Sala demostró que la prohibición, en esos casos, no se configuró.

De otro lado, el Consejo de Estado decidió mantener la elección del gobernador de Córdoba, período 2024 – 2027

Mediante sentencia proferida por la Sección Quinta, el Consejo de Estado negó la nulidad del acto que declaró la elección de Erasmo Elías Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, periodo 2024 – 2027 en representación del partido de la U.

La Alta Corporación no encontró vulnerados los artículos 107 superior, 2 de la Ley 1475 de 2011 y 275 numeral 8 del CPACA, comoquiera que el accionado, no incursionó en la modalidad de apoyo de la doble militancia política. La Alta Corporación no encontró acreditado el presupuesto objetivo de la citada conducta prohibitiva, debido a que las documentales y mensajes de datos al ser valorados, no evidenciaron actos positivos, reales y concretos a favor de candidatos a las alcaldías de Lorica y Valencia avalados por el partido Liberal Colombiano, así como a la aspiración de una mujer por dicha agrupación a la asamblea de dicho departamento.

La Sala, también razonó sobre el alcance que tienen los informes periciales y los presupuestos que deben darse para estudiar los mensajes de datos – links –, de cara a la acreditación de actos que evidencien el respaldo o no de otras candidaturas.