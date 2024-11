Impactante VIDEO de avión que estuvo a punto de estrellarse al intentar aterrizar en medio de supertifón Kong-rey en Taiwán

–(Captura de pantalla-red social). Un avión Airbus A321 de la aerolínea Starlux tuvo que maniobrar peligrosamente para aterrizar en el aeropuerto internacional de Taoyuan, en Taiwán, en medio de los fuertes vientos del supertifón Kong-rey, que azotó la isla esta semana.

El vuelo JX871, proveniente de la ciudad japonesa de Okinawa, se encontró con un fuerte viento al alcanzar la pista de aterrizaje, lo que provocó que el fuselaje se sacudiera fuertemente y que las alas casi rozaran el suelo.

La tripulación volvió a elevarse, dio una segunda vuelta y posteriormente logró realizar un aterrizaje seguro. Ninguno de los pasajeros resultó herido, indican medios locales.

Possible wing strike from Starlux Flight 871 when attempting a landing at the height of Typhoon #Kongrey pic.twitter.com/8zdTSgInZP

— Kevin Lu (@KevinLuWX) October 31, 2024