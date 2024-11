Gobierno Nacional y Eln “descongelan” negociaciones de paz; del 19 al 25 de noviembre volverán a la mesa de diálogos en Caracas, Venezuela

–En un comunicado conjunto, las delegaciones del Gobierno Nacional y del Eln anunciaron este jueves que entre el 19 al 25 de noviembre retornarán a la mesa de diálogo de paz en Caracas, Venezuela, luego de hacer las consultas necesarias tras la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender las conversaciones como consecuencia del atentado que ejecutó el grupo terrorista contra la base del Ejército en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, el 17 de septiembre, con saldo de 3 uniformados muertos y 28 heridos.

En el escrito los representantes de ambas partes indican que entre el 1 y el 7 de noviembre del presente año, examinaron “de manera franca y profunda la relevancia del proceso para Colombia, sus avances, logros y perspectivas, así como sus dificultades”.

Dicen que algunas conclusiones de este trabajo conjunto “han sido retomar una visión común de paz sustentada en el Acuerdo de México suscrito en marzo de 2023 y fortalecer esta Mesa como única instancia de negociación y decisión”.

Así mismo, subrayan, “coincidimos en la urgencia de superar los factores de crisis y en hacer lo necesario para avanzar al máximo en los siguientes veinte meses del actual gobierno, y para ello trabajar sobre este nuevo modelo de negociación”.

Y agregan que “para continuar en las labores propias de la Mesa de Diálogos para la Paz decidimos que, una vez hechas las consultas necesarias, nos reuniremos del 19 al 25 de noviembre de 2024, a dos años de haber iniciado el proceso con este gobierno”.

Finalmente agradecen “al pueblo y al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por acoger las labores de la Mesa de Diálogos para la Paz, así como la presencia de los demás países garantes Brasil, Chile, Cuba, México y Noruega, de los acompañantes permanentes -el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia, y del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación (GPAAC) conformado por Alemania, España, Suecia y Suiza. Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 7 de noviembre de 2024”.

Por separado, la delegación del Eln emitió un comunicado en el cual hace una “declaración de principios, para aportar al diagnóstico y de las soluciones conjuntas que exigen el estado de congelamiento en que se encuentra la Mesa de conversaciones, con la voluntad de superarlo cuanto antes”.

Subraya que la citada “declaración de principios” la hizo ante los delegados del gobierno nacional, de los países garantes y acompañantes, del Enviado Especial del Secretario General de la ONU y de la Conferencia Episcopal de Colombia, y reseña los siguientes puntos:

1. HORIZONTE DEL PROCESO DE PAZ una sociedad post capitalista..

2. DEMOCRATIZACIÓN un propósito nacional.

3. TRANSICIONES para lograr las transformaciones.

4. COMPROMISO de todos cambian.

5. ACUERDO NACIONAL para impulsar la democratización.

6. VISIÓN COMÚN DE PAZ guia la solución política del conflicto.

7. SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO para acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado.

8. EE.UU. no objete la solución política del conflicto.

9. META PARA 2026 avanzar lo máximo posible.

10. ACUERDO DE MÉXICO especifica cómo desarrollar la solución política.

11. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD en la construcción de la paz.

12. PRINCIPIOS BÁSICOS Buena Fe/ Resolver las causas de los problemas, no sus sintomas/Cumplir lo acordado/ No firmar lo que no se pueda cumplir/ Asumir responsabilidades/ Cada parte asume una sola política frente a este proceso de paz/ Decir la verdad al país.

13 NUEVO MODELO DE NEGOCIACIÓN Implementar lo que se va acordando/ Construir sobre lo construido/ Monitoreo y verificación del cumplimiento de los Acuerdos/Cláusula sobre incumplimientos.