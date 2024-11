Feministas estadounidenses declaran una ‘huelga sexual’ por la victoria de Trump; castigarán a los hombres que votaron por él

–En redes sociales han aparecido videos de mujeres estadounidenses declarando una “huelga sexual” por el triunfo de Donald Trump. Concretamente las mujeres del país amenazan con castigar a los hombres que votaron por él. La iniciativa se inspiró en el movimiento feminista 4B, surgido en Corea del Sur en 2019, cuyas integrantes predican cuatro negativas a modo de protesta: no al matrimonio (‘bihon’), no al parto (‘bichulsan’), no a las citas (‘biyeonae’) y no al sexo con hombres (‘biseksu’), informa The Telegraph.

“Todo lo que tengo que decir es buena suerte con tener sexo, especialmente en Florida [donde Trump obtuvo el 56 % de los votos] porque mis chicas y yo estamos participando en el movimiento 4B. Ese es mi próximo plan y hablo en serio”, dijo una usuaria de TikTok en un video. “Los hombres siempre estarán en contra de las mujeres”, comentó otra mujer que insistió en que ellas “son tan capaces de ser presidentas como los hombres”.

De igual modo, otra ‘tiktoker’ confesó que los resultados de las presidenciales le sorprendieron mucho. “He decidido que, durante los próximos cuatro años, me abstendré de tener relaciones sexuales con hombres”, aseguró. “Como mujer, mi autonomía corporal importa, y esta es mi forma de ejercer soberanía sobre eso. Así que recomiendo encarecidamente a cualquier otra mujer que sea soltera y se preocupe por avanzar en los derechos de las mujeres y aún luche por nuestra autonomía corporal, que haga lo mismo”, añadió, pidiendo también a sus seguidoras que eliminen las aplicaciones de citas.

Muchos de los videos abordaron preocupaciones sobre el aborto, que estaba en la boleta electoral en 10 estados del país norteamericano y fue uno de los puntos centrales en la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris. Las elecciones estadounidenses también revelaron una división de género en el electorado: el 55 % de los hombres votó por Trump y el 53 % de las mujeres por Harris. (Información RT).