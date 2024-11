Estos son los artistas internacionales en Rock al Parque este 9, 10 y 11 de noviembre

Rock Al Parque 2024 se acerca y traerá 3 días de lo mejor del rock en sus 3 escenarios: Plaza, Bio by Electrolit y Eco by Radiónica.

Bajo el concepto #SubculturasEnArmonía: una lectura desde la ciudad, los invitamos a rockear en el Parque Simón Bolívar.

Las personas visitantes del parque Simón Bolívar podrán disfrutar de 58 agrupacionesel 9, 10 y 11 de noviembre. ¡Entrada libre!

Artistas internacionales en Rock al Parque 2024

Afsky (Dinamarca)

Afsky es un proyecto en solitario de black metal, creado por Ole Luk desde la ciudad de Copenhague, Dinamarca. A través de Afsky, Luk canaliza sus reflexiones sobre la vida, la muerte, la desesperación y el duelo, junto con sentidas dedicatorias a su familia, seres queridos y generaciones pasadas.

El proyecto fusiona magistralmente elementos de folk, black metal depresivo, de segunda ola y atmosférico en una experiencia profundamente emocional e inmersiva.

Su atmósfera inquietante se construye con pasajes acústicos melancólicos, paisajes sonoros sombríos y capas melódicas ricas, ofreciendo un poderoso viaje a través de la luz y la oscuridad.

9 de noviembre – Sábado

Escenario Plaza

4:50 p. m.

Austin Tv-México

Austin TV es una de las bandas más importantes del rock en Iberoamérica. Aún siendo una banda instrumental tiene mucho que decir. Por medio de sus máscaras dan vida a su statement Tu cara no importa, importas tú.

Han realizado más de 1 300 shows, cuentan con más de cinco producciones discográficas y con sus más de 21 años de trayectoria han logrado llevar la bandera de la independencia a nuevos horizontes.

11 de noviembre – Lunes

Escenario Bio

8:40 p. m.

Buitres-Uruguay

Buitres es una banda de rock uruguaya surgida en 1989, fundada por Gustavo Parodi (guitarra) y Gabriel Peluffo (voz y armónica), ambos ex integrantes de Estómagos, junto con Pepe Rambao (bajo-guitarra).

En un momento de escasa recepción para el rock en Uruguay, Buitres se dedicó a recorrer todo el país, actuando en diversos escenarios en busca de su público. Ofrecían no solo sus canciones, sino también intensos espectáculos que fueron creando un vínculo especial y único con la audiencia.

Tanto en eventos masivos como en actuaciones para un grupo reducido de personas, el público nunca fue solo espectador, sino que se convirtió en parte del show junto con la band.

10 de noviembre- Domingo

Escenario Bio

4:20 p. m.

Dirkschneider-Alemania

Formada en 2015 como un proyecto alterno a su banda principal, U.D.O., la agrupación Dirkschneider fue creada con el objetivo de ofrecer a los fanáticos una experiencia única al revivir los clásicos de Accept, la legendaria banda de heavy metal en la que Udo fue el vocalista principal durante sus años dorados.

Con Dirkschneider, Udo rinde homenaje a su legado musical a sus 72 años de edad y con la misma energía y voz incomparable, brindando a las audiencias de todo el mundo la oportunidad de disfrutar de los himnos que definieron una era en el heavy metal.

9 de noviembre – Sábado

Escenario Bio

7:10 p. m.

Eruca Sativa-Argentina

Eruca Sativa es un trío que se formó en Córdoba, Argentina en el año 2007 y rápidamente invadió los escenarios haciendo presentaciones en reconocidos lugares de Córdoba, Río Cuarto, Rosario y Capital Federal.

Sus integrantes, Lula Bertoldi (voz lead y guitarras), Brenda Martín (bajo y coros) y Gabriel Pedernera (batería y coros), músicos talentosos y profesionales, tienen una sólida trayectoria en la escena del rock cordobés.

Abordan un repertorio de composiciones propias con una propuesta de estilo rockero y contundente sin dejar de lado los matices.

11 de noviembre- Lunes

Escenario Bio

4:30 p. m.

Fabiana Cantilo-Argentina

Comenzó su carrera en la década de los 80 con las Bay-Biscuits, un grupo de rock teatral invitado por Serú Girán. Fue vocalista de los Twist, grupo humorístico musical.

Con la producción de Charly García editó su primer disco Detectives. En 1991 regresa con Algo mejor, producido por Fito Páez.

Luego de una gran trayectoria musical y varios reconocimientos, en 2023 realizó el Europa Tour 2023 llevando a cabo shows sold out en ciudades como Madrid, Girona, Barcelona, Tenerife , París, Londres, y Dublin, entre otras.

Realizó 3 shows sold out en el teatro Gran Rex y fue elegida como uno de los personajes del año en la revista Gente.

11 de noviembre – Lunes

Escenario Bio

7:35 p. m.

Fabulae Dramatis-Bélgica

Fabulae Dramatis es una banda de metal progresivo que transporta al público a un viaje sonoro lleno de intensidad y potencia. Su música fusiona elementos de agresividad con momentos de intimidad, creando un sonido tanto expansivo como personal.

La banda ha sido reconocida internacionalmente, obteniendo premios como Mejor Video Musical de Danza en los Cannes World Film Festival (Francia, 2023) y Mejor Vestuario en los Rome Music Video Awards (2021).

Además, ha sido galardonada por Mejor Sonido y Música en el Wild Sound Film Festival (Canadá/EE. UU., 2020), y ha logrado posiciones destacadas como finalista y otras nominaciones en festivales de cine de Inglaterra, Alemania, Irlanda, Francia e Italia (2020-2021).

9 de noviembre – Sábado

Escenario Bio

4:00 p. m.

Fidel Nadal-Argentina

Fidel se inició en la música durante la mitad de los años ochenta escuchando a Peter Tosh, Bob Marley y la banda The Skatalites. El reggae fue su principal influencia musical que más tarde se vería reflejada en su sonido.

Es hijo de Enrique Nadal, cineasta luchador por el reconocimiento de los derechos de la población argentina de raza negra, y la antropóloga Susana Salsamendi.

La ideología sostenida por Fidel involucra en profundidad la cultura rastafari, iniciada en países como Jamaica y Haití. En su música, Fidel refleja el amor como una forma de vida y de realidad. Una de sus inspiraciones al igual que muchos grupos reggae es Bob Marley.

Asimismo son importantes los aportes de la cultura afroargentina. Fidel Nadal es hijo de Enrique Nadal, un importante luchador por el reconocimiento de los derechos de la población de raza negra argentina.

11 de noviembre – Lunes

Escenario Plaza

4:00 p. m.

Hypocrisy-Suecia

Hypocrisy tiene más de 30 años de historia con 12 álbumes, cientos de conciertos en todo el mundo y miles de fans. Esta influyente banda sueca de death metal surgió de la mano de Peter Tägtgren. Hypocrisy obtuvo éxito con sus discos y presentaciones en vivo y evolucionó musical y conceptualmente.

Sus sonidos se caracterizan por ser pesados, con riffs melódicos, batería aplastantes, letras oscuras y partes vocales versátiles se convirtieron en el estilo característico de la banda.

Su discografía desde su debut ‘Penetralia’ hasta el último por el momento ‘Worship’, pasando por álbumes tan legendarios como ‘The Fourth Dimension’, ‘Abducted’ y ‘Virus’, es realmente un emocionante viaje de metal. Un viaje que continúa.

9 de noviembre- Sábado

Escenario Plaza

6:50 p. m.

Inspector-México

Esta icónica banda de rock y ska mexicana, fundada en 1995 en Monterrey, fue parte fundamental del boom del ska en el país a finales de los 90.

Su disco ‘Alma en fuego’, lanzado en 2001, los catapultó a la fama con clásicos como ‘Amnesia’ y ‘Amargo adiós’.

11 de noviembre – Lunes

Escenario Plaza

5:05 p. m.

La Santísima Voladora-México

A finales del 2017 comienza con su primera producción homónima, que cuenta con la participación de artistas reconocidos en el medio nacional.

Así, comienza su gira promocional por algunas ciudades del país, como Monterrey, Puebla, CDMX y Guadalajara para dar a conocer su álbum debut además de lanzar 2 sencillos más que incluyen el cover “Don Palabras” con la participación de Sax Maldito.

Tras la emergencia sanitaria del 2020 la banda se reinventa creando nuevos temas y producciones. Así, en 2021 lanza el disco “La Santísima Voladora Fest”.

9 de noviembre – Sábado

Escenario Plaza

2:55 p. m.

León Benavente-España

León Benavente nace en 2012 de la unión de algunos de los músicos más reputados y veteranos del panorama nacional; Abraham Boba (voz y teclados), Eduardo Baos (bajo y sintetizadores), Luis Rodríguez (guitarra) y César Verdú (batería). Con su primer disco homónimo, León Benavente (Marxophone, 2013), necesitaron muy poco tiempo para colocarse en los carteles de los principales festivales y abarrotar salas de nuestro país, además, de cruzar el charco.

Este 2024 publican NUEVA SINFONÍA SOBRE EL CAOS, un trabajo corto y directo, canciones clásicas en estructura pero valientes y arriesgadas en la forma, poderosas y bailables, hedonistas y, a la vez, reflexivas.

11 de noviembre – Lunes

Escenario Bio

6:30 p. m.

Margaritas podridas-México

Margaritas Podridas es una banda de noise-punk originaria de Hermosillo, Sonora, México. Su sonido crudo y oscuro se refleja en sus letras.

En su segundo álbum, experimentaron más en la composición y grabación, pero manteniendo su sonido característico.

En 2020 decidieron cambiar el nombre de la banda por temas de identidad. Ha participado en los festivales The World is a Vampire (CDMX, 2023), This Ain’t No Picnic (Pasadena, 2022) y Ruido Fest (Chicago, 2021)

10 de noviembre- Domingo

Escenario Eco

4:30 p. m.

Ostia Puta-España

El grupo surgió en un contexto de efervescencia punk en España, justo después de la Transición, cuando las bandas de punk y hardcore comenzaron a ganar popularidad como voz de protesta contra el sistema y las injusticias sociales.

Ostia Puta se caracteriza por sus letras provocadoras y combativas, que abordan temas como la represión policial, la corrupción política, el fascismo y la desigualdad, manteniendo un mensaje de resistencia frente a la opresión. A lo largo de los años, la banda ha lanzado varios discos que se han convertido en referencia dentro del hardcore punk español.

10 de noviembre – Domingo

Escenario Eco

6:50 p. m.

Quique Neira-Chile

Quique Neira es uno de los artistas más importantes del reggae chileno. Fue vocalista de las agrupaciones Bambú y Gondwana, con quienes estuvo cinco años y con las que se posicionó en todo Chile.

En 2002 anunció el inicio de su camino como solista, que ha trascendido los circuitos del reggae y que ha alcanzado una importante difusión dentro y fuera de Chile.

Canciones de amor, temáticas sociales e historias de vida hacen parte de su discografía. En 2015 celebró 25 años de trayectoria con un gran concierto en el Teatro Caupolicán.

10 de noviembre- Domingo

Escenario Plaza

4:55 p. m.

Ray Coyote-México

Ray Coyote, la banda orgullosamente mexicana de Guadalajara, estará en #RockAlParque2024.

Desde su formación en 2010, ha estado llevando su energía y pasión por la música a todos los rincones.

Prepárense para una experiencia llena de ritmos y letras que llegan al corazón.

9 de noviembre – Sábado

Escenario Eco

4:55 p. m.

S7N-México

Nació en el 2013, en la ciudad de México. Está conformada por Mao Kanto (voz / guitarra), Israel Monroy (guitarra), Lalo Olvera (bajo) y Stu Zepeda (batería).

Cuenta con diez años de carrera artística. Este 2024 lo cierran con una serie de conciertos entre los que destaca su participación en Rock al Parque, en Colombia.

Han compartido escenarios con bandas legendarias como Pantera, Judas Priest, Overkill, Ozzy Osbourne, Napalm Death, Disturbed, Slayer, Marilyn Manson, Death Angel, Megadeth, Anthrax, Ghost, Trivium, Havoc, Molotov, Caifanes y Café Tacvba, entre otros.

9 de noviembre- Sábado

Escenario Eco

6:00 p. m.

Stuck In The Sound-Francia

Stuck in the Sound es una banda francesa de indie rock en inglés formada en París en 2002.? Los miembros actuales de la banda son: José Reís Fontão (voz principal), Emmanuel Barichasse (guitarra principal), Arno Bordas (bajo) y François Ernir (batería y coro).?

La banda hasta la fecha han grabado cuatro álbumes de estudio,? su primer álbum lanzado comercialmente fue su álbum homónimo «Stuck in the sound» en 2004 y su más reciente álbum, 16 dreams a minute fue lanzado en 2024.

10 de noviembre – Domingo

Escenario Bio

5:30 p. m.

Organiza: Idartes

Horario: Desde el mediodía

Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar