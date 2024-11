Tormenta Tropical Sara avanza por el Caribe generando lluvias en archipiélago de San Andrés y en la Costa colombiana

–(Imagen Centro Nacional de Huracanes EE.UU). Tal como se preveía, la depresio?n tropical 19 se convirtió en la Tormenta Tropical Sara, y continu?a generando condiciones lluviosas en el Archipie?lago de San Andre?s, Providencia y Santa Catalina. Localizada en el noroeste del mar Caribe, continu?a influenciando las condiciones de tiempo y de mar en el Archipie?lago de San Andre?s, Providencia y Santa Catalina y de forma indirecta en La Guajira, señalan el IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD.

El feno?meno podri?a continuar propiciando precipitaciones intermitentes y de variada intensidad en el a?rea del Archipie?lago de San Andre?s, Providencia y Santa Catalina incluyendo su a?rea mari?tima, en donde se estiman vientos entre 18 y 37 km/h y olas entre 0.5 y 1.6 metros, por tal motivo se degrada el estado de alerta de alistamiento a aviso.

En el departamento de La Guajira se emite la alerta de vigilancia por posibles precipitaciones asociadas a la influencia indirecta del ciclo?n Sara en interaccio?n con sistemas meteorolo?gicos locales.

De acuerdo con el reporte del IDEAM, actualmente sobre el noroeste del mar Caribe la Tormenta Tropical SARA continúa definiendo el flujo de los vientos en gran parte del Caribe colombiano, destacándose vientos de dirección suroeste frente al litoral continental, con velocidades de 10 a 20 nudos (18 a 37 km/h), influyendo en la dirección predominante del oleaje, principalmente del suroeste, con una altura significativa que oscila entre 0,5 y 1.6 metros.

La Tormenta Tropical Sara se asocia a un amplio flujo ciclónico al noroeste del Caribe, el cual continuará favoreciendo tiempo lluvioso en el Caribe colombiano, especialmente en zonas marítimas y costeras del área insular y litoral norte, donde se espera el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas, de carácter localmente ligeras y moderadas, adicionalmente, se pueden generar fuentes ráfagas de viento e incrementos locales en la altura del oleaje.

Por lo anterior se establece el nivel de alerta en estado de VIGILANCIA para el litoral norte del Caribe colombiano.

Por otro lado, se establece el nivel de AVISO para la zona insular, dado que se prevé se mantenga la influencia en las precipitaciones, adicional a notables incrementos en la velocidad del viento y altura del oleaje

Se exhorta a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestio?n del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD) en las a?reas en vigilancia y aviso a mantener activos sus protocolos de contingencia, especialmente en el Archipie?lago de San Andre?s y el litoral norte.

Se sugiere igualmente continuar consultando los boletines e informe del IDEAM, toda vez que continua la temporada de lluvias y se pueden presentar eventos de precipitacio?n asociados a desarrollos meteorolo?gicos locales y que no esta?n relacionados con la tormenta tropical Sara

La Mesa Te?cnica, conformada por el IDEAM, DIMAR, Aerocivil, la Fuerza Ae?rea Colombiana (FAC) y la Unidad Nacional para la Gestio?n del Riesgo de Desastres (UNGRD), continuara? monitoreando la evolucio?n de la Tormenta Tropical Sara.

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos emitió esta madrugada un aviso en el cual señala que Sara avanza lentamente hacia el oeste a lo largo de la costa norte de Honduras. Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente catastróficos y potencialmente mortales continuarán en Honduras durante el fin de semana.

Sara continuará avanzando lentamente hacia el oeste a lo largo de la costa de Honduras hasta el sábado.

3am CST Friday Key Messages on Tropical Storm #Sara: Life-threatening catastrophic flooding ongoing across much of #Honduras pic.twitter.com/1vISEqOhQE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2024